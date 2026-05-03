Sandra Kim : de l’Eurovision à la résilience, un parcours inspirant

Sandra Kim, la plus jeune gagnante de l’Eurovision en 1986, a connu une carrière tumultueuse marquée par des hauts et des bas. Après des années de succès, elle a dû affronter des insultes et une période de dépression avant de se reconstruire en Flandre. Son histoire, diffusée sur RTL tvi, est un exemple de résilience et de force intérieure.

Grande gagnante de l’ Eurovision 1986 pour la Belgique à seulement 13 ans, Sandra Kim a connu un succès fulgurant. Après cette période dorée, la chanteuse liégeoise a dû faire face à une réalité bien plus sombre.

Elle ne pouvait plus se promener dans les rues de Liège sans subir les insultes de passants, une situation qui a profondément marqué sa vie. Pourtant, malgré ces épreuves, l’artiste a su se relever et relancer sa carrière… en Flandre. Entre les insultes à Liège et sa nouvelle carrière flamande, Sandra Caldarone, son vrai nom, a traversé une période difficile.

« Cette journée noire, je me rappelle comme si c’était hier », confie-t-elle. Elle poursuit : « Tout le monde a toujours une journée où on broie du noir, où on n’est pas bien, on est tout seul, on n’a plus de sous, on n’a plus d’amour dans sa vie, on ne parle plus à sa famille. » Durant ce moment de détresse, elle a envisagé de mettre fin à ses jours.

« Ce n’était pas chouette cette journée-là et j’ai voulu mettre fin à mes jours. » Heureusement, l’image de sa sœur lui est venue à l’esprit, l’empêchant de passer à l’acte.

« J’ai vu le visage de ma sœur, et je me suis dit ‘bon, j’arrête, il ne faut pas que tu fasses ça’. Parce que sinon après, les gens qui restent vont souffrir énormément. » Grâce à cet éclair de lucidité, Sandra a pu reprendre le contrôle de sa vie et se relever de cette période douloureuse.

« Je me suis reprise, je me suis dit ‘bon voilà, tu vas te secouer’, et tout a refonctionné après en Flandre ». Aujourd’hui, Sandra Kim est un exemple de résilience. Son parcours montre comment, malgré les épreuves les plus difficiles, il est possible de se reconstruire et de trouver une nouvelle voie. Son histoire est un témoignage poignant de la force de l’esprit humain et de l’importance des liens familiaux.

Retrouvez son histoire personnelle ce dimanche à 13h35 sur RTL tvi et sur RTL Play





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