Sandra Kim se livre à cœur ouvert : les secrets de son aventure Eurovision et les coulisses d'une carrière tumultueuse

Dans une interview exclusive, Sandra Kim dévoile les dessous de sa victoire à l’Eurovision, les contrats inéquitables qui l’ont privée de revenus, les publicités controversées et les difficultés rencontrées tout au long de sa carrière. Un témoignage poignant et sincère d’une artiste emblématique.

Sandra Kim , l’interprète inoubliable de J’aime la vie, se livre sans filtre dans une interview poignante, dévoilant les coulisses de son triomphe à l’ Eurovision et les difficultés qui ont jalonné sa carrière .

Loin du glamour apparent, elle raconte une histoire marquée par des contrats inéquitables, des publicités controversées et des spectacles dans des conditions parfois humiliantes. L’artiste revient sur l’origine de son nom de scène, un choix qui s’est avéré plus complexe qu’il n’y paraît, et explique pourquoi elle a longtemps éprouvé une aversion pour sa chanson signature. Elle révèle également un incident survenu juste avant sa performance à l’Eurovision, que sa coiffure sur scène avait pour mission de dissimuler.

L’interview aborde également la période sombre où elle a envisagé le pire, une journée noire qu’elle évoque avec émotion. Sandra Kim ne se contente pas de revisiter le passé ; elle analyse avec lucidité les choix qui ont façonné son parcours et les conséquences de son succès précoce. Elle exprime amèrement son ressentiment envers son manager de l’époque, qu’elle accuse d’exploitation.

Un contrat signé par ses parents, alors qu’elle était mineure, la privait de toute redevance pendant deux ans, l’empêchant de profiter financièrement de l’immense popularité de J’aime la vie. Elle explique que, malgré l’impression générale de richesse associée à sa victoire, elle n’a perçu aucun revenu pendant cette période. Cette situation l’a contrainte à se tourner vers d’autres sources de revenus, notamment la publicité, où elle a accepté des contrats pour des produits variés, allant de la lessive aux fricadelles.

Ces publicités, bien que lui assurant un revenu, ont souvent été critiquées par le public. Elle assume ces choix, expliquant qu’en Belgique, les opportunités pour les artistes ne sont pas toujours aussi nombreuses qu’à Hollywood et qu’il était nécessaire de trouver des moyens de subvenir à ses besoins. Parallèlement à la publicité, Sandra Kim a enchaîné les « galas galère », des spectacles organisés dans des lieux improbables, souvent avec un public peu respectueux.

Elle se souvient d’avoir été la cible de jets de pièces de monnaie et même d’une fricadelle lancée en pleine figure, des expériences qu’elle a vécues avec douleur mais qu’elle évoque aujourd’hui avec un certain humour. L’interview aborde également les raisons de son succès en Flandre, où elle est devenue une véritable star avec deux albums numéro un en néerlandais, tout en n’ayant jamais réussi à percer en France.

Enfin, Sandra Kim explique comment l’émission RTL 10 a contribué à relancer sa popularité et partage ses réflexions sur son parcours artistique et personnel. Elle ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit d’évoquer l’exploitation qu’elle a subie et affirme sans hésitation que son manager de l’époque a agi de manière injuste à son égard. L’ensemble de ces témoignages offre un portrait intime et sincère d’une artiste complexe, marquée par le succès, les déceptions et la résilience.

L’émission Histoire personnelle sur RTL play promet de révéler des aspects méconnus de la vie de Sandra Kim et de susciter l’émotion et la réflexion chez les téléspectateurs





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