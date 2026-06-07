Santé de Donald Trump : interrogations politiques et publiques à l'approche de ses 80 ans

À l'issue d'un nouvel examen médical, Donald Trump affirme être en pleine forme, mais les signes visibles et les déclarations contradictoires alimentent les doutes sur sa santé physique et cognitive, relançant le débat politique et l'inquiétude de l'opinion publique américaine.

Fin mai, Donald Trump s'est soumis à un nouvel examen médical complet à l'hôpital militaire de Walter Reed, près de Washington, un rendez-vous présenté comme routine par la Maison-Blanche.

À l'issue de ce check-up, le président américain a assuré sur sa plateforme Truth Social qu'il se sentait en pleine forme à quelques jours de son 80e anniversaire. Mais quoi qu'en dise Donald Trump, il est aujourd'hui le plus vieux président américain de l'histoire et la question de sa santé provoque de nombreuses interrogations aux États-Unis.

Les bulletins médicaux officiels diffusés ces derniers mois vont dans le même sens : en octobre 2025, un rapport faisait déjà état d'une dérive pondérale supérieure à son âge réel, tandis que la Maison-Blanche a reconnu qu'il souffrait d'une insuffisance veineuse chronique, une affection fréquente et jugée bénigne, expliquant des gonflements des jambes et des ecchymoses visibles sur les mains. Sur le plan cognitif, Donald Trump affirme avoir cent pour cent de bonnes réponses.

Malgré cette communication très offensive, chaque bilan médical est désormais scruté en détail par les médias, les experts et l'opinion publique, dans un climat de suspicion alimenté par les images et les prises de parole du président. Depuis plusieurs mois, plusieurs apparitions publiques de Donald Trump alimentent les commentaires : ecchymoses prononcées sur les mains, gonflements visibles au niveau des jambes, démarche parfois lourde, moments de fatigue ou de somnolence apparente lors de cérémonies ou de réunions.

Lui, qui durant toute la campagne avait traité et moqué son rival démocrate Joe Biden de Sleepy Joe (Joe l'endormi), doit maintenant répondre au fait que des photographes ou des images de télévision l'ont montré dormant lors d'événements publics, accusant les médias de l'avoir pris en photo à des moments opportuns. Si l'exécutif renvoie ces signes à l'insuffisance veineuse chronique et à la prise régulière d'aspirine, des médecins invités sur les plateaux de télévision rappellent que ce type de symptômes, isolés, ne permet pas de conclure à une pathologie lourde, mais qu'ils justifient, chez un presque octogénaire, une surveillance étroite.

Le président lui-même a évoqué des journées moins longues qu'à ses débuts au pouvoir ou des déplacements plus espacés, même si ses partisans mettent en avant sa pratique assidue du golf et sa vitalité présumée. Le responsable des programmes fédéraux de santé, Mehmet Oz, est même venu devant les journalistes à la salle de presse de la Maison-Blanche pour venir rassurer.

Il a salué l'état de santé du président Donald Trump et défendu le caractère routinier de ses examens médicaux lors d'un point presse, où il suppléait la porte-parole Karoline Leavitt, en congé de maternité. Il a assuré que le président se portait très bien, affirmant qu'il réussissait brillamment tous les tests au quotidien et qu'il tenait sincèrement à vérifier que tout évoluait dans la bonne direction.

Au-delà de la forme physique, c'est la santé mentale de Donald Trump qui est de plus en plus discutée dans le débat public américain. Plusieurs séquences ont frappé les observateurs : confusions géographiques, déclarations contradictoires à quelques jours d'intervalle ou encore menaces particulièrement outrancières dans le contexte de la crise au Moyen-Orient.

Plus de soixante-dix parlementaires démocrates ont demandé formellement d'envisager le recours au vingt-cinquième amendement de la Constitution, qui permet de déclarer le président inapte à exercer ses fonctions en cas d'incapacité physique ou mentale. Si cette option n'a, à ce stade, aucune chance politique d'aboutir compte tenu du rapport de force au Congrès, le simple fait qu'elle soit évoquée publiquement illustre le niveau d'inquiétude atteint dans une partie de la classe politique.

Et tout pourrait changer rapidement en cas de forte défaite des républicains à l'élection de mi-mandat en novembre prochain. Des voix critiques émergent aussi dans le camp conservateur, où certains commentateurs et ex-responsables républicains s'interrogent sur la cohérence des prises de position présidentielles et sur l'impact de l'âge sur sa capacité de jugement.

Les sondages confirment que le doute s'est installé dans l'opinion : selon une enquête relayée par la presse francophone, seuls quarante pour cent des Américains considéraient encore au printemps que Donald Trump possède l'acuité mentale nécessaire pour exercer la présidence, contre quarante-sept pour cent quelques mois plus tôt. Sur le plan physique, ils ne sont plus que quarante-quatre pour cent à estimer qu'il a la santé suffisante pour gouverner.

Un autre sondage mentionné par TV5Monde indique que soixante pour cent des Américains jugent que Donald Trump devient trop vieux pour être président. Plus récemment, une enquête rapporte que cinquante-neuf pour cent des personnes interrogées jugent qu'il n'a pas les capacités mentales de diriger le pays, et cinquante-cinq pour cent estiment qu'il ne dispose pas de la condition physique requise, malgré les rapports médicaux rassurants et les dénégations du principal concerné





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