Une étude de l'UCLouvain prouve que le sport et l'alimentation n'ont pas le même impact selon le sexe, rendant les recommandations sanitaires actuelles inadaptées.

Une nouvelle recherche menée par l'Université catholique de Louvain (UCLouvain) met en lumière des disparités biologiques fondamentales entre les sexes concernant l'impact de l'activité physique et de l'alimentation sur la santé. Cette étude démontre que pour un effort physique identique, les bienfaits pour la santé sont plus importants pour les femmes que pour les hommes, tandis que l'inverse se vérifie pour la consommation de fruits et de légumes.

Des bénéfices sanitaires différenciés selon le sexe

Les résultats de cette enquête confirment que les recommandations de santé publique actuelles, qui s'appliquent uniformément, ne tiennent pas compte de ces différences physiologiques. La doctorante Alexia Bigorne explique que pour une course à la même vitesse et à la même fréquence, la femme obtient une retombée plus bénéfique que l'homme. À l'inverse, un homme de 16 ans bénéficiera plus qu'une femme du même âge de la même consommation de fruits et légumes, en raison de différences de morphologie, de force et d'endurance.

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Inadaptation des messages de prévention actuels

Ces constats remettent en question l'efficacité des slogans génériques tels que manger cinq fruits et légumes par jour ou effectuer dix mille pas quotidiens. Les chercheuses soulignent que les essais cliniques ont historiquement testé les médicaments uniquement sur des hommes, révélant ensuite des effets secondaires différents chez les femmes. Il devient donc crucial d'intégrer le genre dans la recherche médicale pour élaborer des politiques de prévention plus ciblées et efficaces.

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La dimension socio-économique et l'enquête européenne

L'étude, basée sur une enquête européenne et les réponses de vingt-cinq mille participants, met également en évidence le rôle majeur du milieu socio-économique durant l'enfance sur la santé future. Les participantes et participants rapportent des sensations physiques distinctes, certaines femmes se sentant plus faibles après une course que leurs partenaires masculins. Ces observations corroborent les données quantitatives sur les disparités d'efficacité des interventions sanitaires selon le sexe.

Perspectives pour la recherche médicale future

Alexia Bigorne insiste sur la nécessité absolue de distinguer les hommes et les femmes dans les futures études médicales pour mieux comprendre ce qui se passe physiologiquement dans leurs corps respectifs. Les résultats surprenants de cette recherche indiquent que les stratégies de prévention actuelles auront des impacts très différents selon le public visé. Cette prise de conscience ouvre la voie à des investigations plus poussées pour adapter les soins de santé aux réalités biologiques spécifiques de chaque groupe.