Saskia Bricmont critique la position de l'UE sur le conflit au Moyen-Orient

La députée européenne Ecolo Saskia Bricmont dénonce le manque de cohérence et de courage politique de l'Union européenne face au conflit au Moyen-Orient, notamment concernant l'attitude envers le Premier ministre israélien.

Invitée de Bel RTL ce lundi matin, la députée européenne Ecolo Saskia Bricmont a exprimé de vives critiques concernant la position de l’Union européenne face au conflit en cours au Moyen-Orient . Interrogée par Martin Buxant sur le manque de leadership européen et l’absence d'une voix forte, elle a pointé du doigt un manque flagrant de cohérence et de courage politique dans la diplomatie européenne.

Bricmont a souligné le caractère sidérant du constat, relevant que les gouvernements des États membres et la majorité conservatrice de droite au sein du Parlement européen ne prennent pas de mesures suffisantes en matière de droits humains et appliquent une politique internationale basée sur une approche à deux poids deux mesures. Elle considère que cette défaillance diplomatique est en grande partie imputable à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, qu'elle juge trop discrète et silencieuse face à l’escalade de la violence. Bricmont a insisté sur le rôle crucial de Kallas, estimant qu'elle devrait activement prendre position et impulser une position commune de l'Europe sur ces questions cruciales. Elle a regretté le manque de fermeté de l'UE face à des situations jugées problématiques et a appelé à une prise de conscience urgente.

Saskia Bricmont a ensuite mis l'accent sur l'attitude européenne vis-à-vis du Premier ministre israélien. Elle a dénoncé avec fermeté la situation concernant le Premier ministre, soulignant qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Bricmont a déploré le fait que l'Union européenne ne semble pas prendre de mesures conséquentes face à cette situation, laissant ainsi le Premier ministre agir sans réelle opposition. Elle a pointé du doigt l'inaction de l'UE et a exprimé sa consternation face à ce qu'elle considère comme un manque de réactivité et de fermeté politique. Elle a insisté sur la nécessité pour l'UE de montrer une position claire et ferme, basée sur le respect du droit international et des valeurs européennes, et de ne pas simplement adopter une posture d’observateur passif.

L'eurodéputée a également évoqué le rôle de Donald Trump, soulignant qu'il s'était engagé dans une guerre illégale selon elle, et a reproché à l'UE de ne pas réagir de manière adéquate.

L'eurodéputée a réitéré son appel urgent à l’Union européenne pour qu’elle retrouve une ligne de conduite claire, fondée sur le droit international et les valeurs fondamentales qu’elle prétend défendre. Bricmont a souligné l'importance cruciale pour l'UE de ne pas se contenter de surenchérir, mais de faire preuve de fermeté et de prendre des positions claires, y compris en établissant des limites claires dans ses relations internationales. Elle a appelé à un changement de cap, exhortant l'Union européenne à adopter une approche plus cohérente et courageuse, basée sur des principes solides. Pour elle, l'UE doit exprimer clairement ses valeurs et ses priorités, en se positionnant fermement face aux défis et aux violations du droit international. Elle a rappelé que l'Europe a un rôle majeur à jouer sur la scène internationale et qu'elle doit se montrer à la hauteur des enjeux, en faisant preuve de responsabilité et de leadership. Tous les invités de 7h40 sont à retrouver en intégralité sur bel RTL





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