Sauter une génération : plus de Belges transforment leur patrimoine pour aider leurs petits-enfants

La tendance de sauter une génération en transmettant une partie de leur patrimoine aux petits-enfants est en croissance, motivée par la volonté d'aider les jeunes à acquérir un bien immobilier ou de réduire les frais liés à une succession. Les donateurs doivent attendre 3 à 5 ans avant de décéder pour que la donation soit effective.

Plus de Belges choisissent de sauter une génération en transmettant une partie de leur patrimoine directement à leurs petits-enfants, une tendance qui vise à aider les jeunes à franchir le pas dans l'achat d'un bien immobilier ou à réduire les frais liés à une succession.

Les donateurs doivent attendre 3 à 5 ans avant de décéder pour que la donation soit effective. Les donations financent en moyenne 30 % de la valeur d'une résidence principale et contribuent à réduire les inégalités dans l'accès à l'immobilier. Le nombre de donations augmente chaque année, alimenté par la génération des 'Trente Glorieuses' considérée comme la plus fortunée. Les donateurs doivent attendre 3 à 5 ans avant de décéder pour que la donation soit effective





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