Scandale à Saint-Josse : des employés d'une agence immobilière sociale ont détourné des logements et des loyers

Un audit révèle qu'une agence immobilière sociale de Saint-Josse-ten-Node a attribué frauduleusement des logements sociaux à des proches de ses employés et a détourné plus de 18 000 euros de loyers. L'organisation, déclarée en faillite, fait l'objet d'une enquête judiciaire et parlementaire.

Une enquête révèle un scandale de détournement de logements sociaux à Saint-Josse-ten-Node. Un audit interne a mis au jour des pratiques frauduleuses de la part d'employés d'une agence immobilière sociale locale, qui ont attribué des logements à des membres de leur famille et à des amis, tout en détournant des loyers.

Plus de 18 000 euros de loyers ont été transférés sur les comptes personnels d'une employée et de ses proches. L'organisation, l'Agence immobilière sociale de Saint-Josse (AISSJ), a été déclarée en faillite en décembre dernier. Une commission d'enquête parlementaire bruxelloise a été mise en place pour examiner ces faits et d'autres irrégularités dans le secteur du logement social en Région bruxelloise. Le parquet a ouvert une enquête judiciaire.

L'audit, réalisé en février 2026 et portant sur plus de 170 pages, détaille un système organisé de favoritisme et de fraude. Sur la période 2013 à 2017, une employée, identifiée comme "N.", a transféré au moins 18 733,93 euros de loyers provenant de 27 locataires vers son compte personnel et ceux de deux membres de sa famille. Au total, 15 membres de la famille d'employés (anciens ou actuels) ont obtenu un logement social via cette agence.

Douze de ces contrats étaient toujours actifs au moment de l'audit. De plus, au moins 12 employés ou anciens employés se sont vu attribuer un logement, alors que leurs revenus dépassaient parfois les plafonds requis pour l'accès au logement social. L'audit qualifie au moins cinq de ces six attributions de "frauduleuses". Un employé a ainsi pu proposer un logement à son propre nom et l'accepter en sa double qualité de membre du personnel et de candidat-locataire.

Le favoritisme ne se limitait pas à la famille des employés. L'audit révèle également que le directeur de l'agence est intervenu personnellement dans plusieurs dossiers pour accorder des faveurs à des candidates féminines, lors d'entretiens privés. Selon des témoignages recueillis, l'apparence physique des femmes aurait joué un rôle dans ses décisions. Quatre de ces dossiers sont considérés comme frauduleux.

Pour manipuler les listes d'attente, des certificats de sans-abrisme ont été falsifiés et les dates d'inscription des dossiers ont été antidatées pour donner l'impression que certains candidats attendaient plus longtemps et ainsi leur octroyer plus de points. Au total, l'audit classe 94 attributions comme frauduleuses et 44 comme "probablement frauduleuses".

Le scandale s'étend même aux propriétaires privés qui confient leurs biens à l'agence : l'audit note que des membres de la famille de certains propriétaires ont également bénéficié de ces logements sociaux subventionnés, contournant ainsi les règles du marché locatif classique. L'ensemble de ces irrégularités a été possible en raison d'un manque de contrôles internes et d'une culture d'impunité au sein de cette petite agence qui gérait plus de 200 logements.

La révélation de ce scandale intervient alors qu'une commission parlementaire bruxelloise examine plus globalement les pratiques d'attribution des logements sociaux dans la région, y compris au sein des sociétés de logement public comme à Anderlecht. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour déterminer les éventuelles poursuites judiciaires





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