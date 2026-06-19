Scandale au Foyer Anderlechtois : le président du CA soupçonné d'influence sur les attributions de logements sociaux

Le Foyer Anderlechtois a signalé des éléments troublants à l'autorité de protection des données et à la justice, après des révélations de l'émission Pano (VRT) mettant en cause Lotfi Mostefa (PS) pour des interventions dans l'attribution de logements sociaux.

Le Foyer Anderlechtois , société de logements sociaux actif à Anderlecht et dans d'autres communes bruxelloises, a annoncé avoir immédiatement porté des éléments troublants à la connaissance de son délégué externe à la protection des données (DPO), de l'Autorité de protection des données (APD) ainsi que de la juge d'instruction en charge du dossier.

Le président de la Commission d'enquête parlementaire, Bertin Mampaka, a également été informé de cette situation qui secoue le monde politique et social bruxellois. La direction du Foyer Anderlechtois affirme collaborer pleinement aux enquêtes en cours, tout en se disant préoccupée par les révélations qui tendent à accréditer la thèse d'une ingérence politique majeure dans l'attribution des logements sociaux.

Cette affaire a éclaté suite à la diffusion d'un reportage de l'émission Pano (VRT), basé sur des échanges de messages écrits et vocaux ainsi que des témoignages. Les investigations journalistiques suggèrent que le président du conseil d'administration du Foyer, Lotfi Mostefa (PS), aurait exercé une influence indue sur certaines attributions de logements sociaux en intervenant directement dans la procédure de dérogation.

Concrètement, les messages révèleraient que Mostefa aurait contacté des responsables pour favoriser certains candidats, contournant les règles établies pour l'octroi des logements. Cette pratique, si elle est confirmée, constituerait une violation grave des principes d'équité et de transparence qui doivent régir l'accès au logement social. En réaction, une commission d'enquête parlementaire a été créée au Parlement bruxellois pour faire la lumière sur ces allégations. Présidée par Bertin Mampaka, cette commission devra entendre les témoins et analyser les documents disponibles.

Lotfi Mostefa, par ailleurs élu socialiste influent, a nié les faits et contesté la méthodologie du reportage mais n'a pas encore fourni de preuves de son innocence. Le Foyer Anderlechtois, de son côté, a entamé une procédure interne pour vérifier les procédures de dérogation et renforcer les contrôles. Les autorités de protection des données ont également ouvert un dossier pour examiner les éventuelles violations de la vie privée liées aux communications interceptées.

Ce scandale met en lumière les fragilités du système d'attribution des logements sociaux en Région bruxelloise, souvent critiqué pour son opacité et ses possibles dérives clientélistes. Plusieurs associations de défense des locataires ont appelé à une réforme en profondeur, tandis que les partis d'opposition exigent des comptes. La situation est d'autant plus délicate que le logement social est un enjeu crucial dans une ville où la pénurie est chronique et les listes d'attente très longues.

L'enquête judiciaire et parlementaire devrait apporter des éclaircissements dans les prochains mois, mais le Foyer Anderlechtois et ses dirigeants sont déjà sous le feu des projecteurs. En attendant, l'institution assure vouloir restaurer la confiance en collaborant pleinement avec les autorités et en mettant en place des mesures correctives





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