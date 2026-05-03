Scandale 'Bunga Bunga': La Grâce Présidentielle à Nicole Minetti Remise en Question

De nouvelles révélations troublantes concernant la grâce accordée à Nicole Minetti, figure clé des soirées 'bunga bunga' de Silvio Berlusconi, mettent en lumière des incohérences dans les motifs invoqués et suscitent une crise politique en Italie.

L'affaire ' bunga bunga ', qui a secoué l' Italie il y a plus d'une décennie, refait surface avec de nouvelles révélations troublantes concernant la grâce présidentielle accordée à Nicole Minetti , figure emblématique de ces soirées controversées organisées par l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi .

Ces soirées, tristement célèbres pour la présence de jeunes femmes, dont une mineure nommée Ruby Rubacuori (Karima el Mahroug), ont longtemps alimenté les scandales politiques et judiciaires en Italie. Berlusconi lui-même a popularisé l'expression 'bunga bunga', et bien qu'il ait été acquitté des accusations de relations sexuelles avec une mineure, l'affaire a laissé des cicatrices profondes dans le paysage politique italien.

L'intervention de Berlusconi pour faire libérer Ruby, arrêtée en 2010 pour vol, a été particulièrement critiquée et a mis en lumière les liens étroits entre le pouvoir politique et le monde de la nuit. Nicole Minetti, initialement assistante dentaire, a rapidement gravi les échelons grâce à sa relation avec Berlusconi, entrant en politique et jouant un rôle clé dans le recrutement de participantes pour les soirées 'bunga bunga'.

Elle a également été chargée de prendre en main Ruby Rubacuori après sa libération, dans le but présumé de la faire taire. Minetti avait été condamnée à une peine de 3 ans et 11 mois de prison pour incitation à la prostitution et détournement de fonds publics.

Cependant, le 18 février dernier, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, lui a accordé une grâce pour raisons humanitaires, invoquant la nécessité de soins médicaux pour son fils adoptif mineur. Cette décision a immédiatement suscité des interrogations, et une enquête menée par la presse a révélé des incohérences troublantes dans les motifs invoqués pour justifier cette clémence.

L'émission 'Mi Manda RaiTre' de la Rai, la télévision publique italienne, a été la première à soulever des doutes, et le site d'information 'Il Fatto Quotidiano' a ensuite publié une enquête approfondie démontrant que les informations présentées pour obtenir la grâce étaient potentiellement fausses. L'enfant, adopté en Uruguay en 2023 par Minetti et son compagnon, Giuseppe Cipriani, héritier du célèbre Harry’s Bar de Venise (et figure mentionnée dans les dossiers Epstein), aurait été présenté comme orphelin, alors que ses parents biologiques seraient en réalité toujours vivants.

Le père serait incarcéré, et la mère aurait disparu. De plus, l'avocate qui défendait les parents biologiques de l'enfant est décédée dans des circonstances suspectes, avec son mari, dans un incendie criminel au Uruguay, ce qui ajoute une dimension encore plus sombre à cette affaire.

Face à ces révélations explosives, la présidence italienne a ordonné une enquête urgente au ministère de la Justice, demandant à Carlo Nordio, le ministre de la Justice, de fournir des explications sur la base desquelles la grâce a été accordée. Mattarella se sentirait trompé et aurait été induit en erreur. L'opposition politique, menée par le Parti Démocrate, exige désormais la démission de Nordio, déjà fragilisé par des controverses liées à sa réforme de la magistrature.

La Première ministre Giorgia Meloni a, pour l'instant, refusé de prendre position, déclarant que cette affaire ne relève pas de ses compétences. La grâce présidentielle pourrait théoriquement être révoquée, mais cela dépendra des conclusions de l'enquête en cours. Nicole Minetti, quant à elle, a contre-attaqué en menaçant de poursuites judiciaires 'Il Fatto Quotidiano', accusant le journal de diffuser des informations infondées et diffamatoires qui portent atteinte à sa réputation personnelle et familiale.

L'affaire 'bunga bunga' continue donc de faire des vagues, soulevant des questions sur l'intégrité du processus de grâce présidentielle et les liens troubles entre le pouvoir politique, la justice et le monde de la nuit en Italie. L'enquête en cours pourrait révéler de nouveaux éléments et avoir des conséquences importantes pour les personnes impliquées





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