Scandale 'Bunga Bunga': La Grâce Présidentielle à Nicole Minetti Remise en Question

De nouvelles révélations troublantes concernant la grâce accordée à Nicole Minetti, figure clé de l'affaire 'bunga bunga' de Silvio Berlusconi, mettent en lumière des informations potentiellement fausses et soulèvent des questions sur l'indépendance de la justice italienne.

L'affaire ' bunga bunga ', qui a secoué l' Italie il y a plus d'une décennie, refait surface avec de nouvelles révélations troublantes concernant la grâce présidentielle accordée à Nicole Minetti , figure emblématique de ces soirées controversées organisées par l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi .

Ces soirées, tristement célèbres pour la présence de jeunes femmes, dont une mineure nommée Ruby Rubacuori (de son vrai nom Karima el Mahroug), ont longtemps alimenté les scandales politiques et judiciaires en Italie. Berlusconi lui-même a popularisé l'expression 'bunga bunga', et a été initialement soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec Ruby, avant d'être finalement acquitté.

L'affaire avait pris une tournure dramatique lorsque Berlusconi était intervenu personnellement pour obtenir la libération de Ruby, arrêtée en 2010 pour vol et en situation irrégulière. C'est dans ce contexte que Nicole Minetti, alors assistante dentaire, a attiré l'attention de Berlusconi, devenant une figure importante de son entourage et accédant à la politique grâce à cette relation.

Elle a ensuite joué un rôle clé dans le recrutement de jeunes femmes pour les soirées 'bunga bunga', et a pris en charge Ruby après sa libération, dans le but présumé d'empêcher la mineure de révéler des informations compromettantes. Les motivations de cette intervention ont été largement contestées par la presse, qui a mis en lumière les liens troubles entre Minetti, Berlusconi et les jeunes femmes impliquées.

Nicole Minetti avait été condamnée à une peine de 3 ans et 11 mois de prison pour incitation à la prostitution et détournement de fonds publics. Cependant, le 18 février dernier, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, lui a accordé une grâce présidentielle, invoquant des raisons humanitaires liées à la santé d'un enfant mineur adopté par Minetti et son compagnon, Giuseppe Cipriani, héritier du célèbre Harry’s Bar de Venise.

Cette décision a immédiatement suscité des interrogations, et une enquête menée par la presse a révélé des informations troublantes remettant en question la validité des motifs invoqués. L'émission 'Mi Manda RaiTre' de la Rai, la télévision publique italienne, a été la première à soulever des doutes, et le site d'information 'Il Fatto Quotidiano' a ensuite publié une enquête approfondie démontrant que les informations présentées pour justifier la grâce étaient inexactes, voire trompeuses.

Il semblerait que les parents biologiques de l'enfant adopté ne soient pas décédés, comme cela avait été affirmé, mais bien vivants et opposés à l'adoption. Le père serait actuellement incarcéré, tandis que la mère aurait disparu.

De plus, l'avocate qui défendait les parents biologiques a été retrouvée morte dans des circonstances suspectes, avec son mari, dans un incendie criminel au Uruguay, ce qui alimente les soupçons de manipulation et de dissimulation. Face à ces révélations explosives, la présidence italienne a ordonné une enquête urgente au ministère de la Justice, demandant à Carlo Nordio, le ministre de la Justice, de fournir des explications sur la grâce accordée à Nicole Minetti.

Le président Mattarella se sentirait floué et aurait été induit en erreur par des informations incomplètes ou fausses. L'opposition politique, menée par le Parti Démocrate, a saisi cette occasion pour exiger la démission de Carlo Nordio, déjà fragilisé par l'échec de sa réforme de la magistrature. La Première ministre Giorgia Meloni a quant à elle préféré se désengager de l'affaire, déclarant qu'il ne s'agissait pas de son ressort. Cette situation pourrait potentiellement conduire à une révocation de la grâce présidentielle.

En réponse aux accusations, Nicole Minetti a contre-attaqué en menaçant de poursuites judiciaires 'Il Fatto Quotidiano', affirmant que les informations diffusées sont infondées et portent atteinte à sa réputation personnelle et familiale. Elle a chargé ses avocats d'envoyer une mise en demeure au journal, exigeant la cessation immédiate de la diffusion de toute information jugée fausse, diffamatoire et préjudiciable.

L'affaire continue de faire l'objet d'une vive polémique en Italie, soulevant des questions sur l'indépendance de la justice, l'influence du pouvoir politique et la protection des mineurs





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