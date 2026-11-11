Scandale chez Nvidia : Jensen Huang menace d'être démis après un deuxième affairisme

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, risque sa place après la révélation d'une seconde liaison avec une cadre. Une crise majeure qui secoue la gouvernance de l'empire des puces AI.

Le conseil d'administration de Nvidia étudie actuellement le sort de Jensen Huang. Cet examen critique survient après des révélations sur une seconde liaison extraconjugale. Le chef de file technologique fait face à une crise sans précédent.

Gouvernance et éthique professionnelle remises en cause

Jensen Huang est soupçonné d'une relation avec une vice-présidente. Cette employée dirige la division des applications médicales de l'intelligence artificielle. Une telle situation crée un conflit d'intérêts flagrant. Le code de conduite de l'entreprise interdit ces rapprochements hiérarchiques. Le conseil d'administration ne peut plus ignorer ces signaux d'alarme.

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Histoire de la première affaire avec Alice Huang

Le scandale initial impliquait Alice Huang. Celle-ci travaillait pour Megaspeed à Singapour. Les services de renseignement américains l'ont identifiée comme une espionne. Elle aurait collecté des données sur les puces électroniques. Le 7 novembre 2026, ces accusations ont été rendues publiques. Le conseil d'administration avait alors maintenu sa confiance.

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Impact financier et réactions des parties prenantes

Les actions de Nvidia ont fortement chuté récemment. La valeur de l'entreprise s'est érodée rapidement. Les investisseurs ont déposé une plainte le 10 novembre 2026. Ils contestent la gestion des informations sensibles. Le président Donald Trump a exigé une enquête du FBI. L'entreprise concurrence directement AMD sur ce marché.

Conséquences sur la stratégie de l'entreprise

La position de Jensen Huang est désormais fragile. Ses pairs observent la situation avec attention. La crédibilité du leader est gravement entamée. Les partenaires internationaux peuvent se méfier. L'avenir de la domination technologique est incertain. Le marché attend une décision rapide du conseil.