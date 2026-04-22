Scandale d'escorts de luxe impliquant des joueurs de Serie A : une enquête est en cours à Milan

Une enquête majeure est en cours à Milan sur un réseau de luxe-escorts lié au monde du football italien, impliquant potentiellement des dizaines de joueurs de Serie A. Quatre suspects sont en résidence surveillée pour facilitation de prostitution.

Une enquête de grande envergure est en cours à Milan , menée par le parquet local, concernant un réseau de luxe-escorts opérant en marge du monde du football italien.

L'affaire, qui rappelle les scandales retentissants du passé, notamment les fameuses soirées 'bunga bunga' associées à l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, implique potentiellement des dizaines de joueurs de Serie A. Il est crucial de souligner que ces joueurs ne font pas l'objet de poursuites pénales pour le moment, mais quatre individus sont actuellement placés en résidence surveillée, accusés de faciliter la prostitution. L'enquête s'est concentrée sur Emanuele Buttini et Deborah Ronchi, un couple à la fois dans la vie privée et professionnelle, qui dirigeaient une société nommée Ma.

De Milano. Officiellement, cette entreprise se présentait comme un agence événementielle et de relations publiques, organisant des fêtes somptueuses dans des hôtels prestigieux et des clubs nocturnes branchés, tels que le Pineta, un lieu de rendez-vous prisé par la jet-set milanaise.

Cependant, il est apparu que cette façade d'agence événementielle dissimulait en réalité un réseau de prostitution de luxe. Les clients, moyennant des sommes considérables, bénéficiaient non seulement d'un accès exclusif à ces soirées, mais également à des rencontres privées avec des femmes, dont des escortes professionnelles. Les tarifs pour une soirée 'tout compris' pouvaient atteindre plusieurs milliers d'euros. Les investigations ont révélé qu'environ 70 footballeurs de Serie A figuraient parmi la clientèle de ce réseau.

Leurs noms sont apparus sur des listes saisies par les autorités. Des joueurs d'Inter Milan et de l'AC Milan sont impliqués, ainsi que des joueurs d'autres clubs de premier plan italiens, notamment ceux qui se rendaient à Milan pour des matchs à l'extérieur. L'enquête ne se limite pas au football, car des noms de joueurs de hockey sur glace ayant participé aux derniers Jeux olympiques d'hiver et même d'un pilote de Formule 1 ont également été identifiés.

Des personnalités du monde des affaires sont également soupçonnées d'avoir fréquenté ce réseau. Buttini, Ronchi et deux de leurs collaborateurs ont été placés en résidence surveillée, accusés de faciliter la prostitution, d'exploitation de jeunes femmes et de blanchiment d'argent. La police a saisi 1,2 million d'euros, un montant que les enquêteurs estiment provenir des activités illégales du réseau. L'affaire a pris une tournure plus dramatique lorsqu'une ancienne employée de l'agence a révélé des informations compromettantes.

L'enquête est toujours en cours et a mis en lumière des détails troublants, notamment le fait qu'une des prostituées est tombée enceinte lors d'une soirée. Elle aurait contacté l'un des quatre suspects pour tenter d'identifier le père de l'enfant, comme l'attestent des conversations téléphoniques interceptées dans le cadre de l'enquête. D'autres écoutes téléphoniques ont révélé que le réseau ne se limitait pas à la vie nocturne milanaise, mais étendait ses activités à l'île grecque de Mykonos pendant la saison estivale.

Les autorités continuent de rassembler des preuves et d'interroger des témoins afin de déterminer l'étendue totale de ce réseau et d'identifier toutes les personnes impliquées. L'affaire soulève des questions sur la moralité et l'éthique dans le monde du sport et du divertissement, ainsi que sur la vulnérabilité des femmes exploitées par ce type de réseau





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