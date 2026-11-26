En 1996, une photo compromettante a détruit le mariage de Stéphanie de Monaco. Daniel Ducruet révèle aujourd'hui les détails d'un piège tendu par les médias.

En l'été 1996, la vie de la famille princière de Monaco a été bouleversée par un scandale médiatique d'envergure européenne. Ce drame familial est né de la publication de photographies compromettantes mettant en scène Daniel Ducruet, l'époux de la princesse Stéphanie de Monaco, avec une strip-teaseuse belge. Cet événement a provoqué l'effondrement immédiat de leur union et a soulevé des questions persistantes sur les manipulations journalistiques de l'époque.

L'histoire d'amour et le mariage initial

L'ancien garde du corps du prince Rainier III et Stéphanie de Monaco formaient un couple apparenté aux yeux du public depuis plusieurs années. Leur relation était consolidée par la naissance de deux enfants, Louis et Pauline, nés avant l'officialisation de leur lien conjugal. Le prince Rainier a d'abord montré une réticence marquée face à l'idée de voir sa fille épouser son ancien membre de la sécurité. Néanmoins, il a fini par accepter cette union.

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L'engagement du couple s'est concrétisé par un mariage civil qui s'est tenu le 1er juillet 1995. Cette cérémonie a officiellement validé la relation de Stéphanie et Daniel Ducruet. Peu de temps après les noces, Daniel Ducruet a été présenté publiquement comme le conjoint de la princesse. Il a d'ailleurs figuré aux côtés de son épouse lors de la célébration de la fête nationale monégasque, scellant ainsi leur intégration dans les cérémonies officielles de la cour.

La photo compromettante à Villefranche-sur-Mer

La trame narrative du couple a subi un tournant brutal le 5 août 1996. À cette date, Daniel Ducruet s'est rendu dans une villa située à Villefranche-sur-Mer, sur la Côte d'Azur. Sur place, il a rencontré Fili Houteman, une jeune strip-teaseuse belge connue pour avoir remporté le titre de Miss Belgique seins nus. La réunion s'est déroulée dans un cadre estival caractérisé par une piscine et la consommation de vin.

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La situation a rapidement dégénéré entre les deux protagonistes, conduisant à une relation sexuelle au bord de l'eau. Ils ignoraient alors être observés par Stéphane de Lisiecki, un photographe belge caché à proximité immédiate. Stéphane de Lisiecki a immortalisé la scène en prenant des clichés qui ont ensuite été vendus à la presse italienne. Ces images ont circulé rapidement, faisant le tour de l'Europe et exposant publiquement la vie intime du couple princier.

La réaction immédiate et les tentatives de gestion

Daniel Ducruet, conscient de la gravité extrême de la situation après la publication des photos, a choisi une voie de transparence inhabituelle. Selon sa version des faits, il est rentré au palais royal et a confié l'intégralité de l'incident à sa femme Stéphanie de Monaco dès le soir même. Il a admis ses actes pour tenter de contrôler la narration de l'événement privé. Cependant, cette approche n'a pas suffi à éviter la dissolution du mariage.

Dès le lendemain, Daniel Ducruet a reçu un appel téléphonique mystérieux qui lui a signifié la fin de sa carrière et de sa vie en tant qu'époux de la princesse. L'appelant lui a fait comprendre qu'il avait atteint ses limites et qu'il était désormais exclu de l'arène publique. L'ancien garde du corps a ensuite tenté désespérément de racheter les négatifs photo auprès des journaux italiens. Ses efforts pour récupérer les supports visuels ont échoué, laissant les médias maîtres de l'affaire.

Les accusations de manipulation et le verdict judiciaire

Trente ans après les faits, Daniel Ducruet maintient fermement sa version des événements en contestant la responsabilité exclusive du couple. Il a expliqué dans une interview récente avoir ressenti un état anormal lors de la rencontre, attribué à une substance ajoutée au vin. Cette révélation suggère qu'il aurait été victime d'un piège tendu par des tiers malveillants. Il a également soupçonné des acteurs extérieurs d'avoir organisé la mise en scène pour nuire à la famille princière.

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La justice française a fini par se prononcer sur la nature de l'atteinte portée à la vie privée. En l'an 2000, soit quatre ans après l'incident initial, le tribunal correctionnel de Nice a rendu son verdict. Stéphane de Lisiecki a été condamné à un an de prison avec sursis pour violation de l'intimité. Fili Houteman et son compagnon de l'époque ont également écopé de peines de six mois de prison avec sursis. Ce jugement a reconnu la非法ité de la capture et de la publication des images.

Les conséquences durables et la réconciliation

Malgré le verdict favorable sur le plan pénal, la relation conjugale entre Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet était déjà définitivement rompue. La princesse a demandé le divorce immédiatement après le scandale public. La séparation a été officialisée juridiquement le 4 octobre 1996, à peine quinze mois après la célébration de leur mariage. La justice a statué bien après que la vie commune avait cessé, ne pouvant pas réparer le préjudice moral subi par les parties prenantes.

Près de trois décennies plus tard, les tensions passées semblent avoir laissé place à une sérénité retrouvée. Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet ont entretenu des relations apaisées, notamment lors d'événements familiaux majeurs. Ils ont notamment assisté ensemble au mariage de leur fils Louis en 2019. Cette présence conjointe, ainsi que les photos souriantes pour l'anniversaire de leur fille Pauline, témoignent d'une réconciliation réelle entre les ex-conjoints.