En Israël, des proches de Benjamin Netanyahu seraient accusés d'avoir falsifié des informations pour faire arrêter des militants arabes avant le scrutin, provoquant une crise politique majeure.

Une crise politique majeure secoue Israël à la suite d'allégations graves de manipulation électorale. Selon un rapport diffusé dimanche soir par la chaîne de télévision 12, des collaborateurs proches du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu auraient fourni de fausses informations à la police.

Ces actions auraient conduit à l'arrestation de trois militants du parti arabe Raam, quelques jours seulement avant les élections législatives. Cette révélation a provoqué une onde de choc immédiate dans la classe politique israélienne et a intensifié les tensions entre les principales forces en présence.

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Détails de l'arrestation et rôle d'Ido Norden

Le reportage de la chaîne 12 précise que la veille du scrutin, prévu pour le 27 octobre, Ido Norden, chef de cabinet de Benjamin Netanyahu, a remis une plainte officielle au chef de la police israélienne. Cette démarche visait spécifiquement des militants du parti Raam, accusés à tort d'activités illégales. L'enquête ultérieure a démontré que les arrestations étaient fondées sur des rumeurs infondées.

M. Norden a orienté les enquêteurs vers une prétendue source de renseignement. Cette source s'est révélée être un ancien employé du bureau du Premier ministre. Les policiers ont arrêté trois hommes le jour même du vote sur la base de soupçons d'achat de voix. Cette opération a servi de prétexte initial pour discréditer l'opposition arabe durant la période électorale critique.

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Réactions de Gadi Eisenkot et de la démocratie

Gadi Eisenkot, rival politique de M. Netanyahu, a exigé une enquête immédiate sur cette affaire. Il a affirmé que Benjamin Netanyahu ne pouvait plus rester à la tête du gouvernement une minute de plus. M. Eisenkot considère que les agissements de l'entourage du Premier ministre constituent une menace concrète, directe et immédiate pour la démocratie israélienne.

Actuellement chargé de tenter de former un gouvernement après un scrutin sans majorité claire, M. Eisenkot a rencontré des représentants du camp centriste et de Benjamin Netanyahu. Ces discussions portaient sur la possibilité d'une union nationale. Cependant, les accusations de manipulation restent un obstacle majeur à toute entente politique apaisée.

Réhabilitation et impact politique immédiat

Les trois militants arrêtés ont été libérés lorsque la police a constaté que les informations transmises par l'ancienne source étaient infondées. Malgré cette réhabilitation, le camp de Benjamin Netanyahu a continué d'accuser les partis arabes de fraude électorale par la suite. Cette stratégie politique vise à marginaliser ces partis qui pourraient jouer un rôle décisif.

Ces événements surviennent dans un contexte de négociations complexes pour la formation d'un gouvernement. Un tel gouvernement, dirigé potentiellement par M. Eisenkot, pourrait écarter Benjamin Netanyahu du pouvoir. La crise actuelle illustre la profondeur des divisions au sein de l'Israël contemporain et menace la stabilité institutionnelle du pays.