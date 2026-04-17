Scandale Peter Mandelson: Keir Starmer sous le feu des critiques face à de nouvelles révélations

De nouvelles révélations du journal The Guardian sur l'octroi d'une habilitation de sécurité à Peter Mandelson malgré un avis défavorable relancent la polémique autour de sa nomination et du rôle de Keir Starmer. L'opposition exige des comptes et la démission du Premier ministre.

Un nouveau scandale secoue actuellement le gouvernement britannique, mettant dans une position délicate Keir Starmer , le Premier ministre. Au cœur de la tourmente se trouve Peter Mandelson , ancien ministre du Travail, dont la nomination comme ambassadeur à Washington a été suivie d'un limogeage en septembre dernier, suite à des accusations de mensonges répétés à Downing Street concernant ses liens avec le défunt criminel sexuel Jeffrey Epstein .

Le journal The Guardian a relancé l'affaire en révélant que le ministère des Affaires étrangères avait accordé une habilitation de sécurité à Peter Mandelson pour ce poste en janvier 2025, et ce, malgré un avis défavorable émis par le service chargé de contrôler ses antécédents. Des responsables du Foreign Office auraient décidé d'aller à l'encontre de la recommandation de ce service, une information confirmée par un porte-parole de Keir Starmer. Ce dernier a cependant affirmé que ni le Premier ministre, ni aucun membre de son gouvernement n'étaient au courant de ces éléments avant le début de la semaine. Cette révélation a immédiatement suscité de vives réactions dans l'opposition. Kemi Badenoch, cheffe de l'opposition conservatrice, a estimé sur X que Keir Starmer avait trahi la sécurité nationale et devait par conséquent démissionner. De son côté, Ed Davey, leader des libéraux-démocrates, a déclaré que si Keir Starmer avait induit le Parlement en erreur et menti au peuple britannique, il devait partir. Dans la démocratie parlementaire britannique, tenir sciemment des propos trompeurs devant les députés est considéré comme une faute très grave. Or, le chef du gouvernement a toujours martelé ignorer l'étendue de la proximité entre l'ancien ministre et le financier américain, décédé en prison en 2019. Richard Tice, député du parti anti-immigration Reform UK, a jugé inconcevable que le Premier ministre ne pose pas de questions sur le processus de contrôle conduisant à une telle nomination. L'ancien chef de la diplomatie conservateur, James Cleverly, a accusé le gouvernement de faire de Peter Mandelson un bouc émissaire, estimant impossible qu'un tel avis défavorable ait pu être ignoré sans que le ministre en soit informé. David Lammy, qui était en poste au Foreign Office au moment de la nomination et est aujourd'hui ministre de la Justice et vice-Premier ministre, n'a pas encore fait de déclaration publique sur cette affaire. Cette nouvelle crise survient à un moment particulièrement sensible pour Keir Starmer. Il est attendu à Paris ce vendredi pour une réunion cruciale sur la circulation dans le détroit d'Ormuz, zone bloquée depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Cette affaire tombe donc particulièrement mal pour le dirigeant travailliste, déjà impopulaire près de deux ans après son arrivée au pouvoir et se préparant à affronter des élections locales début mai qui s'annoncent difficiles. L'affaire Mandelson avait été temporairement éclipsée ces dernières semaines par la guerre au Moyen-Orient, après avoir déjà contraint Keir Starmer à présenter ses excuses en février, notamment aux victimes de Jeffrey Epstein, et à exprimer ses regrets quant à sa décision de nommer Peter Mandelson. À l'époque, son chef de cabinet ainsi que son directeur de la communication avaient démissionné en conséquence. Le porte-parole du Premier ministre a cependant réaffirmé jeudi la détermination du gouvernement à publier l'intégralité des documents relatifs à la nomination de Peter Mandelson au poste le plus prestigieux du réseau diplomatique britannique. Une première partie de ces documents a déjà été rendue publique en mars, révélant que Keir Starmer avait été averti du 'risque réputationnel' que représentaient les liens de Peter Mandelson avec Jeffrey Epstein avant même de procéder à sa nomination. La police britannique, quant à elle, a ouvert une enquête et a procédé à des perquisitions dans deux résidences de l'ex-ambassadeur en février dernier. Ces actions policières ont été déclenchées suite à la publication de nouveaux documents tirés des dossiers Epstein par le ministère américain de la Justice fin janvier. Ces éléments suggèrent que Peter Mandelson aurait pu transmettre des informations au financier, potentiellement susceptibles d'influencer les marchés, notamment lorsqu'il occupait le poste de ministre dans le gouvernement de Gordon Brown, entre 2008 et 2010. La gravité de ces révélations et le mécontentement qu'elles suscitent pourraient avoir des conséquences importantes sur la carrière politique de Keir Starmer et la confiance que lui accordent les électeurs. La gestion de cette affaire par le gouvernement britannique suscite des interrogations quant aux processus de décision et à la transparence. Le fait que le ministère des Affaires étrangères ait accordé une habilitation de sécurité à Peter Mandelson en dépit d'un avis défavorable des services de contrôle soulève des questions sur l'indépendance de ces processus et sur d'éventuelles pressions politiques. La confirmation par le porte-parole de Keir Starmer que ni le Premier ministre ni aucun membre de son gouvernement n'étaient au courant de ces éléments avant le début de la semaine semble difficile à concilier avec la gravité de la situation et le rôle de Peter Mandelson. Le manque de transparence et la communication tardive peuvent alimenter les suspicions et renforcer la perception d'un possible maquillage de l'affaire. L'opposition, déjà vigilante, n'hésite pas à exploiter ces failles pour asseoir sa critique et demander des comptes. Les déclarations de Kemi Badenoch et Ed Davey soulignent le caractère potentiellement dévastateur de cette affaire pour la crédibilité de Keir Starmer et de son gouvernement, surtout à l'approche d'échéances électorales cruciales. Le précédent de la démission du chef de cabinet et du directeur de la communication de Keir Starmer en février dernier, suite à des excuses concernant la nomination de Mandelson, montre à quel point cette question est sensible. La volonté affichée par le gouvernement de publier les documents relatifs à cette nomination est une tentative de reprendre la main sur le récit et de démontrer une certaine transparence, mais il reste à voir si cela suffira à apaiser les inquiétudes et à restaurer la confiance. Les révélations des documents américains, suggérant que Peter Mandelson aurait pu monnayer son influence, ajoutent une dimension potentiellement criminelle à l'affaire, complexifiant encore davantage la situation et rendant le rôle de Keir Starmer encore plus précaire. La tenue d'une enquête policière et les perquisitions en février témoignent de la gravité des soupçons qui pèsent sur l'ancien ministre et, par extension, sur ceux qui l'ont nommé malgré les mises en garde. L'ensemble de ces éléments contribuent à créer un climat de méfiance et d'incertitude autour du leadership de Keir Starmer et de la capacité de son gouvernement à gérer les crises avec compétence et honnêteté. Les prochains jours seront décisifs pour évaluer l'impact réel de cette affaire sur la scène politique britannique





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