Scènes de chaos à Nice : supporters niçois agressent les forces de l’ordre

Des supporters niçois ont envahi la pelouse et provoqué des violences avec les forces de l’ordre après un nul face à Metz. Les incidents ont eu lieu au terme de la rencontre qui envoie les Aiglons en barrages pour le maintien.

Scènes de chaos à Nice : après le nul face à Metz , synonyme de barrages pour le maintien, des supporters niçois ont envahi la pelouse et provoqué des violences avec les forces de l’ordre.

Au terme de la rencontre Nice-Metz (0-0) qui envoie les Aiglons en barrages pour le maintien, les supporters de la tribune populaire sud ont envahi le terrain dimanche, provoquant des violences. Les centaines de supporters ont réussi à pénétrer sur la pelouse au moment du coup de sifflet final car les stadiers ont ouvert les barrières mobiles derrière les buts.

Ils ont tenté de courser les joueurs de l’OGC Nice qui rentraient aux vestiaires, puis ont été repoussés par les forces de l’ordre. Durant plus de cinq minutes, ont été commises des dégradations, ainsi que des provocations envers les forces de l’ordre, avant que les supporters ne retournent en tribunes. Une grève comme en 1996 ? Un syndicat de l’enseignement estime que la ministre est « butée et obstinée





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