Schaerbeek : Justine Harzé assouplit l'urbanisme pour créer des logements

L'échevine Justine Harzé modifie la politique de permis à Schaerbeek pour faciliter la division des maisons unifamiliales et répondre à la crise du logement.

À Schaerbeek, la politique urbanistique connaît un tournant majeur. Justine Harzé, l'échevine socialiste chargée de l'urbanisme, a publié un nouveau texte de trois pages. Ce document pose les bases d'une approche renouvelée pour les demandes de permis. Il préfigure un changement de cap significatif dans la gestion des autorisations communales.

Fin de la préservation des maisons uniques

Jusqu'ici, les échevins des législatures précédentes privilégiaient la préservation des maisons unifamiliales. Ils évitaient soigneusement leur division. Justine Harzé adopte désormais une direction opposée. Cette nouvelle ligne de conduite vise à simplifier les procédures administratives. Elle cherche à fluidifier les processus d'aménagement du territoire local.

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Le rôle de Renovas et des investisseurs

Renovas, une asbl de conseil en rénovation dépendant de la commune, commente ce changement. L'organisation observe une orientation bien différente après des décennies de blocage. Les anciens échevins imposaient aussi une ligne conductrice restrictive. Ce texte a souvent pesé sur l'octroi des permis communaux. Dorénavant, la facilitation semble être l'objectif premier.

Cas concret et avis des agents immobiliers

Louis-Alexandre Schreiber, agent immobilier, illustre cette évolution. Il visite une vieille maison de maître de trois cent cinquante mètres carrés. La surface importante permet d'imaginer deux duplex ou l'aménagement des combles. Pour réaliser ce changement, une demande de permis est obligatoire. C'est souvent à cette étape que les projets bloquaient auparavant.

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L'agent note que ses clients avaient peur de contacter l'urbanisme. Ils craignaient d'avoir plus de problèmes à la sortie. Cependant, l'assouplissement des règles est vu positivement. Un investisseur présent lors de la visite partage cet enthousiasme. Il espère pouvoir diviser en trois ou quatre logements séparés.

Lutter contre le mal-logement avec rigueur

Justine Harzé reconnaît l'existence de marchands de sommeil. Elle affirme vouloir lutter contre ces pratiques avec tous les moyens. Mais elle insiste sur la bonne foi de nombreux habitants. Certains vivent dans des logements depuis quarante ans sans régularisation. Le texte vise aussi à régulariser des situations existantes.

Cela reste possible si les règles respectent le règlement régional. L'objectif principal est de créer du logement pour la capitale. L'élu estime que l'urbanisme est un levier crucial. La Région bruxelloise a peu de marge pour le logement public. La commune doit donc agir via les permis d'aménagement.

Contexte statistique et attente des acteurs

Schaerbeek est la troisième commune bruxelloise pour les demandes. Environ dix pour cent de ces demandes n'aboutissent pas. Justine Harzé s'attend à ce que d'autres communes suivent. Cette démarche de simplification devrait se généraliser. Il faudra observer comment les services appliquent ces lignes.

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Le contexte économique et social exige des solutions rapides. La régularisation des sous-sols et combles est encouragée. La qualité des nouveaux logements doit être garantie. La transition vers une urbanisation plus permissive se dessine. Les acteurs du secteur immobilier attendent les résultats concrets. La mise en œuvre effective des permis reste à surveiller attentivement.