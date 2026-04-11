Schaerbeek : Marche silencieuse pour Gloria, victime de féminicide et appel à l'action

Une marche émouvante a rassemblé des centaines de personnes à Schaerbeek pour rendre hommage à Gloria, victime de féminicide, et pour exiger une action concrète des autorités face à la recrudescence de ces crimes.

Le silence s'est rompu, à Schaerbeek , pour Gloria . Une marche silencieuse, chargée d'émotion, a rassemblé des centaines de personnes, le samedi [date], pour rendre hommage à Gloria , victime de féminicide . Le cortège, parti du lieu de résidence de la jeune femme, s'est ensuite dirigé vers l'hôtel communal d'Evere, scandant la douleur, l'indignation et l'appel à l'action.

L'événement avait pour objectif principal de commémorer la vie de Gloria, dont le nom s'ajoute à une liste tragiquement longue de femmes victimes de la violence masculine. L'atmosphère, lourde de tristesse et de solidarité, contrastait avec le soleil d'automne. Les participants, parmi lesquels de nombreux proches, amis, voisins, et des personnalités politiques locales, ont marché en silence, ne brisant ce silence que pour scander des slogans percutants, brandissant des pancartes exprimant leur colère et leur détermination à ne pas laisser le féminicide rester impuni. Ce rassemblement a également mis en lumière le chiffre alarmant des féminicides en Belgique, avec déjà quatre femmes tuées depuis le début de l'année 2026, selon l'organisation Stop Féminicide. La douleur était palpable, l'indignation, visible, mais l'espoir, lui, tenait bon, nourri par la conviction partagée que ce type de tragédie doit cesser. L'impact émotionnel était immense.\La marche, organisée pour honorer la mémoire de Gloria, avait également pour objectif de sensibiliser l'opinion publique et de presser les autorités à agir de manière plus efficace pour prévenir et combattre les féminicides. Le père de Gloria, Pascal, a pris la parole à plusieurs reprises, remerciant les participants et soulignant l'importance de ce rassemblement. Il a rappelé que cette marche ne se limitait pas à la mémoire de sa fille, mais était dédiée à toutes les victimes de féminicides. Ses mots, empreints d'une profonde émotion, ont résonné dans toute l'assistance, témoignant de la douleur immense de la famille. 'On a envie que ça n'arrive plus', a-t-il affirmé, les yeux rougis, 'Cette marche est faite pour ça, pour éveiller les politiques'. Les manifestants ont défilé avec des roses blanches à la main, symbole de paix et de souvenir. Le cortège, encadré par la police, a emprunté un parcours prédéfini, interrompant brièvement la circulation du tram 55. Des pancartes, affichant des messages poignants tels que 'Justice pour Gloria', 'Repose en paix Gloria', 'Unis contre le féminicide', 'Gloria aujourd'hui, qui demain?', ou encore 'Féminicide=urgence nationale', étaient brandies avec force et conviction. A mi-parcours, le père de Gloria a décidé de modifier l'itinéraire initialement prévu afin de diriger le cortège vers l'hôtel communal d'Evere, symbole de l'action politique et de l'appel aux autorités.\Les interventions finales, devant l'hôtel communal, ont souligné la nécessité d'une action politique concrète et rapide. Des proches de Gloria, ainsi que des militantes féministes, dont le collectif 8 mars représenté par Malika Roelants, et Maïté Meeus, fondatrice du mouvement Balance ton bar, ont pris la parole pour exprimer leur colère et leur frustration face à l'inaction des autorités. Maïté Meeus a déploré le fait que Gloria avait alerté la police à plusieurs reprises, et que malgré la connaissance de la menace, aucune protection effective n'avait été mise en place. Les militantes ont dénoncé le manque de considération des féminicides par les autorités, pointant du doigt l'absence de statistiques fiables et le manque de budget alloué à la prévention et à la prise en charge des victimes. 'Cela fait huit ans que l'on demande qu'il y ait une prise en charge de l'État au niveau des statistiques', a déclaré Malika Roelants. 'Il n'y a aucun budget qui est attribué à la réduction des féminicides par le gouvernement', a-t-elle regretté. Le père de Gloria, quant à lui, a martelé la nécessité d'une prise de responsabilité des autorités : 'Les autorités doivent prendre les choses en main. On a besoin d'actions. C'est ce qui va faire changer les choses'. La marche pour Gloria a donc été bien plus qu'une simple commémoration : c'était un cri de colère, un appel à l'action et une promesse de ne pas oublier les victimes





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