Schaerbeek : Une marche blanche pour Gloria, victime de féminicide, et un appel à la lutte contre les violences conjugales

Une marche blanche a été organisée à Schaerbeek en mémoire de Gloria, une jeune femme décédée des suites de violences conjugales. L'événement a rassemblé famille, amis et citoyens pour rendre hommage à la victime et sensibiliser à la lutte contre les féminicides.

Une marche blanche a réuni de nombreux participants ce samedi 11 avril à Schaerbeek en mémoire de Gloria, une jeune femme de 24 ans tragiquement décédée le 5 mars dans son appartement, situé rue du Docteur Élie Lambotte. L'événement, baptisé « Justice pour Gloria », a débuté à 14h aux abords du numéro 265 de la rue, le lieu même où la jeune femme a été retrouvée sans vie.

Cette procession silencieuse, organisée à l'initiative de ses proches, a rassemblé famille, amis, et de nombreux citoyens venus apporter leur soutien et rendre hommage à Gloria. Les participants, vêtus de noir, ont défilé dans un silence empreint d'émotion et de respect, déposant des roses et des bougies blanches devant le domicile de la victime, symboles de deuil et d'espoir. L'atmosphère était lourde de tristesse, mais également chargée d'une détermination à ne pas laisser le décès de Gloria être vain.\Au-delà du recueillement, cette marche blanche se voulait un appel vibrant à la prise de conscience face aux féminicides, une véritable lutte contre les violences faites aux femmes. Le père de Gloria, Pascal, a joué un rôle central dans l'organisation de cette mobilisation, exprimant avec force son désir que la mort de sa fille ne soit pas vaine. Il espère que cet événement permettra de faire évoluer les mentalités et de susciter un changement profond dans la société. « Je ne veux pas que ma fille soit morte pour rien », a-t-il déclaré avec une émotion palpable, soulignant l'importance de ce combat qui dépasse le deuil personnel pour toucher l'ensemble des femmes. Il a expliqué avoir consacré les dernières semaines, en parallèle des démarches administratives et des funérailles, à organiser cette marche, témoignant de sa détermination à honorer la mémoire de Gloria et à faire entendre sa voix. « Je n'ai même pas encore eu le temps de faire mon deuil », a-t-il ajouté, soulignant l'ampleur de la douleur qui l'étreint.\Le drame s'est déroulé dans un contexte de violences conjugales. Gloria a été retrouvée morte chez elle, et un homme, identifié comme son ex-compagnon, a été placé sous mandat d'arrêt pour meurtre. D'après les témoignages des proches, le couple était séparé depuis plusieurs années, mais l'homme n'aurait jamais accepté la rupture. La jeune femme aurait été victime de violences par le passé et avait déjà porté plainte après avoir été menacée de mort. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait été tuée dans son sommeil, d'une balle dans la tête. Les organisateurs de la marche ont clairement exprimé leur volonté de transformer cet hommage en un message fort contre les violences faites aux femmes. Ils souhaitent sensibiliser l'opinion publique et interpeller les responsables politiques pour obtenir des mesures plus concrètes afin de mieux protéger les victimes de violences conjugales. Le père de Gloria a insisté sur la nécessité de prendre les femmes au sérieux lorsqu'elles demandent de l'aide, dénonçant le manque de réaction face aux signaux d'alerte. « Je veux que sa mort change quelque chose. Pour ma fille, c'est trop tard. Pour d'autres, pas encore », a-t-il conclu, exprimant un ultime appel à l'action





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