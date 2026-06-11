Scheepvaartpolitie controleert riviercruise en 9 andere schepen op alcoholgebruik en afvalbeheer

De scheepvaartpolitie controleerde dinsdag specifiek op het gebruik van alcohol bij 10 schepen tussen de sluizen van Hasselt en Genk, waaronder een riviercruise met 106 mensen aan boord. De controle leidde tot het inleveren van een vaarbewijs en het opmaken van processen-verbaal voor 3 schepen.

Een schipper van een riviercruise op het Albertkanaal heeft positief geblazen tijdens een controleactie, waarbij 106 mensen aan boord waren. De scheepvaartpolitie controleerde 10 schepen tussen de sluizen van Hasselt en Genk , waaronder de riviercruise.

De controle was specifiek gericht op het gebruik van alcohol. De schipper, die zijn vaarbewijs moest inleveren, bleek net iets te veel gedronken te hebben. Er werden ook controles uitgevoerd op afvalbeheer op de schepen. Voor 3 schepen zijn er nog processen-verbaal opgemaakt omdat niet alle vergunningen in orde waren





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Scheepvaartpolitie Alcoholgebruik Afvalbeheer Riviercruise Albertkanaal Hasselt Genk Antwerpen Maastricht

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