Schenkingen via notaris stijgen met 8,8 procent in eerste helft 2026

De cijfers van notaris.be tonen een duidelijke groei van schenkingen in België. Vlaanderen leidt met 67,5 procent van het totaal.

In de eerste helft van 2026 registreert het Belgische notariskantoor notaris.be een opmerkelijke toename van het aantal schenkingen. Het totale aantal transacties bedraagt 27.823, wat neerkomt op een groei van 8,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Deze data bevestigt een toenemende trend waarbij Belgen hun vermogen proactiever overdragen tijdens hun leven in plaats van te wachten tot na het overlijden.

Dominantie van Vlaamse Notarissen

Vlaanderen blijft veruit de regio met het hoogste aandeel in deze notariele handelingen. De provincies nemen 67,5 procent van alle geregistreerde schenkingen voor rekening. Carol Bohyn, notaris en woordvoerder van notaris.be, wijst erop dat Vlamingen zich doorgaans beter informeren over de mogelijkheden. Ze beseffen dat een vroege regeling van de nalatenschap vaak voordelen biedt die pas later in het proces tot uiting komen.

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Stijging Roerende en Onroerende Goederen

Zowel de schenking van roerende als onroerende goederen kent een positieve ontwikkeling. Bij de roerende goederen, waaronder geld, financiële beleggingen en andere bezittingen, is er sprake van een stijging van 8,7 procent. Er werden in totaal 9.429 dergelijke schenkingen verricht. Deze kunnen worden uitgevoerd via een handgift, zoals de fysieke overdracht van cash of juwelen, of via een bankgift door middel van overschrijvingen.

Fiscale Risico's bij Overlijden binnen Vijf Jaar

Hoewel zowel hand- als bankgiften onbelast kunnen zijn, waarschuwt notaris.be voor een specifiek risico. Als de schenker binnen vijf jaar na de gift overlijdt, moet de ontvanger alsnog erfbelasting betalen. Deze belasting ligt doorgaans hoger dan de oorspronkelijke schenkbelasting. Voor onroerend goed, zoals huizen of bouwgronden, gelden strengere regels. Een schenking hiervan vereist altijd een notariële akte en is direct onderhevig aan schenkbelasting.

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Golflengte van Zestigplussers bij Financiën

De leeftijdscategorie van de schenkers verschilt sterk tussen de soorten goederen. Bij roerende schenkingen domineren de zestigplussers duidelijk. Mensen ouder dan 65 jaar zijn goed voor 84,37 procent van alle transacties in deze categorie. Dit is logisch gezien hun nabije levensfase. Voor de leeftijdsgroep van 61 tot 65 jaar bedraagt dit aandeel nog maar 8,4 procent.

Jongere Demografie bij Vastgoedtransacties

Tegenover de hoge leeftijd bij financiële giften staat een jonger publiek bij vastgoed. Hier kiezen mensen er vaak voor om eerder over te gaan tot schenken om zaken vroeger te regelen. Bij de groep van 56 tot 60 jaar is het aandeel in roerende schenkingen slechts 4,2 procent. Dit patroon suggereert dat vastgoedschenkingen vaak strategischer worden ingezet dan puur fiscale planning op late leeftijd.

Belang van Persoonlijke Financieel Buffer

Carol Bohyn benadrukt dat schenken niet zonder meer wordt aanbevolen. Het hangt volledig af van de persoonlijke situatie van de cliënt. Wie bijvoorbeeld zijn woning aan kinderen schenkt, moet zekerstellen dat er later voldoende middelen blijven voor medische kosten of verblijf in een rusthuis. Goed advies is essentieel om bescherming in te bouwen en gemoedsrust te garanderen voor zowel schenker als ontvanger.