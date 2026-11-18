Le groupe Schutz prévoit d'investir 80 millions pour construire une usine écologique à Leuze-en-Hainaut, créant jusqu'à 150 emplois d'ici 2031.

Le groupe industriel Schutz dévoile un plan d'investissement majeur d'une valeur de 80 millions d'euros. Ce projet ambitieux prévoit la construction d'une nouvelle usine située dans la zone d'activité de Leuze-en-Hainaut. L'entreprise, qui emploie actuellement 10 000 personnes à l'échelle mondiale, vise à renforcer ses capacités de production locales.

Spécifications Techniques et Capacités de Production

La future installation de Leuze-en-Hainaut comprendra des lignes dédiées à la conception et à l'assemblage des produits. Des zones de stockage intérieures et extérieures compléteront le site pour optimiser la logistique. Le projet se veut responsable en mettant un accent particulier sur le recyclage des matériaux.

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Environ 40% de la production finale sera réalisée à partir de matériaux recyclés. Schutz s'engage également à garantir qu'aucun rejet de microplastiques ne se retrouvera dans l'environnement. La direction explique cette sécurité par la conception fermée des machines et du bâtiment.

Logistique et Impacts sur les Infrastructures Locales

L'acheminement des produits finis nécessitera le passage de jusqu'à 500 camions par semaine. Ces flux importants ont conduit les promoteurs à prévoir des aménagements spécifiques de la voirie existante. Ces travaux d'infrastructures sont nécessaires pour absorber le trafic lourd généré par la nouvelle activité.

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L'entreprise insiste sur le fait que ses installations sont conçues pour assurer une confinement total des matériaux. Cette architecture vise à prévenir toute dispersion dans l'environnement naturel environnant. La double sécurité mise en place répond aux exigences environnementales les plus strictes.

Calendrier des Travaux et Perspectives d'Embauche

Si le projet aboutit comme prévu, les travaux devraient durer deux ans. L'achèvement de la construction est prévu pour la fin de l'année 2028. L'entreprise espère initialement engager 60 à 65 équivalents temps plein sur le site.

Cependant, l'objectif à plus long terme est plus ambitieux. L'idée est d'augmenter progressivement la cadence de production au fil du temps. Jusqu'à 150 emplois pourraient ainsi être créés d'ici à l'année 2031. Cette croissance progressive permettra d'intégrer la main-d'œuvre locale durablement.

Stratégie Industrielle et Avenir de l'Entreprise

Cette implantation marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Schutz. Le choix de Leuze-en-Hainaut s'explique par la disponibilité des infrastructures et le potentiel de la région. L'accent mis sur l'économie circulaire positionne l'entreprise comme un acteur moderne et soucieux de son impact.

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Les dirigeants de Schutz considèrent que ce projet renforce la compétitivité du groupe sur le marché international. La combinaison entre haute technologie et respect de l'environnement constitue un argument clé. Cette usine rejoindra le réseau mondial de production de l'entreprise avec des standards élevés.