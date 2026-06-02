SD Worx-Protime doubts UCI procedures after Lorena Wiebes' disqualification

The Dutch team SD Worx-Protime is 'stunned' by the disqualification of Lorena Wiebes after the first stage of the Women's Tour of Italy, citing a non-conforming bike. The UCI's minimum weight requirement of 6.8 kg was not met, and the team questions the procedures in place for bike inspections.

L'équipe SD Worx-Protime est 'stupéfaite' par la disqualification de la Néerlandaise Lorena Wiebes après la première étape du Tour d'Italie féminin, qu'elle avait initialement remportée, en raison d'un vélo non conforme.

Selon le jury, le vélo pesait 6,78 kilos et ne respectait donc pas l'exigence de poids minimum de 6,8 kilos fixée par l'UCI.

'L'équipe émet de sérieux doutes quant aux procédures des vélos au Tour d'Italie féminin', a déclaré la formation néerlandaise dans un communiqué samedi soir. 'Par exemple, un écart de poids de plus de 50 grammes a été constaté entre la première et la deuxième pesée du vélo de Wiebes après l'arrivée de l'étape à Ravenne.

', SD Worx-Protime souligne que Wiebes a roulé avec ce vélo 'à de nombreuses occasions cette saison, toujours avec la même mise au point' et qu'à chaque fois qu'il a été pesé, il 'dépassait largement la limite de 6,8 kilos'. L'équipe 'ne comprend pas comment ce même vélo pourrait soudainement présenter un poids inférieur au poids minimum requis' et estime que la disqualification de Wiebes constitue une sanction 'exceptionnellement sévère', d'autant qu'une 'légère réduction de poids n'apporte pratiquement aucun avantage' dans un sprint sur terrain plat





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Lorena Wiebes Tour Of Italy UCI Bike Inspection Weight Requirement

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