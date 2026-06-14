Seattle, ville la plus pluvieuse des USA, devient une ville de football pour la Coupe du monde

Seattle, ville la plus pluvieuse des USA, a été transformée en une ville de football pour accueillir les matchs de la Coupe du monde. Les fans sont à la folie et les installations mises en place par les locaux permettent aux fans et aux locaux de profiter des matchs gratuitement en plein air.

Seattle , ville la plus pluvieuse des USA, a été transformée en une ville de football pour accueillir les matchs de la Coupe du monde. La ville est en fête et les fans sont à la folie.

Les installations mises en place par les locaux, comme l'écran géant de Marcus à Pioneer Square, permettent aux fans et aux locaux de profiter des matchs gratuitement en plein air. La ville a également mis en place des fan zones traditionnelles et un double écran géant installé face à la Baie Eliott. Un mini terrain de foot a été installé sur l'eau pour profiter des matchs à même la pelouse. La ville de Seattle est définitivement une ville de football





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Seattle Coupe Du Monde Football Ville De Football

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