Sebastian Sawe entre dans l'histoire : premier marathon sous les deux heures!

Le Kényan Sebastian Sawe a réalisé un exploit historique en devenant le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures à Londres. Tigst Assefa a également battu son record du monde chez les femmes.

L'histoire a été réécrite ce dimanche à Londres , où le Kényan Sebastian Sawe a accompli un exploit sportif monumental : il est devenu le premier homme au monde à courir un marathon en moins de deux heures.

Sa performance époustouflante, chronométrée à 1 heure, 59 minutes et 30 secondes, pulvérise l'ancienne référence mondiale détenue par son compatriote Kelvin Kiptum, qui avait réalisé un temps de 2 heures, 0 minutes et 35 secondes au marathon de Chicago en 2023. Cet événement marque une étape cruciale dans l'évolution de la course de fond, repoussant les limites de la performance humaine et ouvrant de nouvelles perspectives pour l'avenir du marathon.

La course a été d'une intensité exceptionnelle, avec des athlètes repoussant leurs limites à chaque kilomètre. L'atmosphère électrique de Londres a porté les coureurs, les encourageant à se surpasser et à atteindre des sommets insoupçonnés. La victoire de Sawe n'est pas seulement un triomphe personnel, mais aussi une source d'inspiration pour tous les coureurs du monde entier. Il démontre que, avec une préparation rigoureuse, une détermination sans faille et un esprit combatif, tout est possible.

Sawe, déjà vainqueur du marathon de Londres en 2025, a non seulement conservé son titre, mais a également amélioré considérablement sa meilleure performance personnelle, qui était de 2 heures, 02 minutes et 05 secondes, établie à Valence fin 2024. Cette amélioration témoigne de sa progression constante et de son engagement envers l'excellence. La performance de Sawe n'est pas venue isolément.

L'Éthiopien Yomif Kejelcha a également franchi la barre des deux heures, terminant la course en 1 heure, 59 minutes et 41 secondes, une performance remarquable qui souligne la compétitivité croissante du marathon mondial. L'Ougandais Jacob Kiplimo a complété le podium en réalisant un temps exceptionnel de 2 heures, 00 minutes et 28 secondes, battant également le précédent record du monde.

Ces trois athlètes ont offert un spectacle inoubliable aux spectateurs, démontrant la diversité et le talent présents dans le monde du marathon. La course a été marquée par une stratégie intelligente de la part des coureurs, qui ont su gérer leur énergie et leur rythme pour atteindre leurs objectifs. L'utilisation de technologies de pointe, telles que des chaussures de course innovantes et des plans d'entraînement personnalisés, a également contribué à améliorer les performances des athlètes.

L'organisation du marathon de Londres a joué un rôle essentiel dans la réussite de cet événement, en offrant un parcours rapide et plat, ainsi qu'un soutien logistique de qualité aux coureurs. Du côté féminin, l'Éthiopienne Tigst Assefa a également brillé, améliorant son propre record du monde sur un marathon exclusivement féminin. Avec un temps impressionnant de 2 heures, 15 minutes et 41 secondes, elle a devancé son record de l'année précédente, également établi à Londres, de neuf secondes.

Cette performance confirme son statut de reine du marathon féminin et témoigne de sa détermination à repousser les limites de la performance. En tenant compte des marathons mixtes, la Kényane Ruth Chepngetich détient le record du monde féminin avec un temps de 2 heures, 09 minutes et 56 secondes, réalisé à Chicago en 2024.

Les Kényanes Hellen Obiri (2 heures, 15 minutes et 53 secondes) et Joyciline Jepkosgei (2 heures, 15 minutes et 55 secondes) ont également rejoint Assefa sur le podium à Londres, soulignant la domination des coureuses kényanes et éthiopiennes dans le monde du marathon. Ces performances exceptionnelles témoignent de l'évolution constante du marathon féminin et de l'émergence de nouvelles générations de coureuses talentueuses.

L'avenir du marathon s'annonce prometteur, avec des athlètes de plus en plus performants et des records qui ne cessent d'être battus





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