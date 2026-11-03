Sébastien Caudrelier abandonne le Rhum 2026 suite à une avarie mécanique

La course de Sébastien Caudrelier dans le Rhum 2026 prend fin à cause d'une rupture mécanique sur le Gitana 18, malgré une position de leader.

La participation de Sébastien Caudrelier à l'édition 2026 du Rhum s'achève prématurément sur une avarie technique majeure survenue en mer. Le skipper de l'écurie Gitana a été contraint à l'abandon mardi matin alors que son voilier, le Gitana 18, perdait progressivement sa capacité à naviguer à haute vitesse. Cette interruption intervient alors que le navigateur français tentait de revenir à la hauteur des leaders du classement.

Abandon technique sur le Maxi Trimaran Gitana 18

Sébastien Caudrelier a officiellement mis fin à sa course peu avant 5h00 du matin mardi, confirmant l'issue d'une équipée qui semblait prometteuse quelques heures plus tôt. Son équipe a communiqué auprès de l'agence AFP pour expliquer que le voilier avançait désormais au ralenti et était incapable de décoller. Des investigations ont révélé que des parties structurelles s'étaient arrachées, sectionnant une partie de l'hydraulique connectée à la pièce défectueuse. Il a été précisé que cette origine de la panne n'était pas consécutive à un choc avec un objet extérieur en mer.

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Contexte de la course et positionnement stratégique

Avant cette défaillance mécanique, la stratégie de Sébastien Caudrelier portait ses fruits grâce à la vitesse pure de son appareil. Il avait réussi à revenir au contact du duo de tête composé de Tom Laperche à bord du SVR Lazartigue et d'Armel Le Cléac'h sur Banque Populaire. Le début de course fut prudent pour le skipper, marqué par des difficultés en manœuvres, mais les performances en vitesse pure du bateau lui avaient permis de combler son retard. Cette résurgence stratégique démontre le potentiel initial de la configuration du navire dans des conditions favorables.

Ingénierie de pointe et défis de fiabilisation

Le Gitana 18 est le fruit de plusieurs années de travail mené par le bureau d'études de l'écurie Gitana et l'architecte Guillaume Verdier, qui l'ont imaginé comme le maxi-trimaran du futur. Ses appendices en Y, inspirés de ceux utilisés en Coupe de l'America, doivent permettre au voilier d'être plus puissant dans des conditions variées, tandis que ses safrans en U le rendent plus maniable à haute vitesse. Cependant, de l'avis de tous les marins interrogés par l'AFP récemment, fiabiliser à 100% une telle machine de pointe prend largement plus d'un an. L'écurie tentait donc un pari risqué après moins de 10.000 milles parcourus, dont une grande partie avec un seul foil sur les deux installés pendant la course.

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Impact sur la carrière de Sébastien Caudrelier

Cette édition 2026 ne sera pas celle du doublé espéré pour Sébastien Caudrelier, mais ces quelques heures sur l'Atlantique posent clairement les jalons de l'histoire à venir. Le skipper s'alignait sur le Rhum sept mois après le baptême du nouveau Maxi Edmond de Rothschild. Peu de répétition en solitaire avaient été réalisées pour Caudrelier avant ce départ, augmentant la complexité de la mise au point. C'est forcément une grande déception pour l'équipe, mais cela fait aussi partie de la vie de nos projets qui demandent un engagement quotidien et une grande persévérance.

Héritage technologique et perspectives futures

Le Gitana 18 n'est qu'au tout début de sa vie maritime et ne doit pas être comparé directement à son prédécesseur historique. Son grand frère, baptisé Gitana 17, avait initié l'ère du vol océanique en multicoque en 2017, avant de quasiment tout écraser en course pendant des années. Le 18e du nom est lui aussi appelé à marquer une révolution technologique et sportive, mais il faudra attendre encore un peu pour que ce potentiel se concrétise pleinement en compétition majeure. L'écurie Gitana maintient son cap malgré cette déception technique.