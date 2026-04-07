Sébastien Dewaest : Parcours en dents de scie et avenir incertain pour le défenseur belge

Retour en Belgique difficile pour Sébastien Dewaest avec les Francs Borains. Le défenseur, après une carrière variée, a vu son temps de jeu se réduire et son avenir en question.

Sébastien Dewaest , défenseur central talentueux ayant connu une carrière variée, a vu son parcours footballistique prendre une tournure inattendue. Formé au sein des jeunes du LOSC Lille, il a amorcé sa carrière professionnelle à Roulers en 2011, marquant le début d'un périple qui l'a mené à travers différents clubs et championnats. Son passage à Charleroi entre 2013 et 2015 a constitué une étape importante, lui permettant de se révéler et d'attirer l'attention de clubs plus prestigieux.

C'est finalement au Racing Genk qu'il a connu ses plus grands succès, notamment en remportant le championnat de Belgique en 2019, une consécration qui a marqué le point culminant de sa carrière. L'apogée de sa période genkoise s'est poursuivie avec une participation à la Ligue des Champions la saison suivante, une expérience enrichissante qui lui a permis de côtoyer l'élite du football européen. Il a même eu l'honneur de porter le brassard de capitaine, témoignant de l'estime et de la confiance que lui accordait le club. Cependant, les performances de Dewaest ont connu une baisse de régime, l'éloignant progressivement du onze de départ. Le Racing Genk a alors opté pour des prêts, d'abord au club français de Toulouse en 2021, puis à Oud-Heverlee Louvain pour la saison 2021-2022, afin de lui offrir du temps de jeu et de lui permettre de retrouver son niveau. Finalement, en janvier 2023, il s'est envolé vers Chypre, rejoignant l'AEL Limassol, une nouvelle étape dans sa carrière qui l'a amené à découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture footballistique. \Le retour en Belgique de Sébastien Dewaest s'est concrétisé à l'été 2024, lorsqu'il a signé avec les Francs Borains, un club de Challenger Pro League. Ce retour semblait marquer un nouveau chapitre pour le défenseur, l'occasion de se relancer et de prouver sa valeur. Malheureusement, son passage chez les Verts n'a pas répondu aux attentes. Il n'a disputé que 26 matchs sous le maillot des Francs Borains, un chiffre relativement faible pour un joueur de son expérience et de son potentiel. Pire encore, depuis la mi-décembre, Dewaest n'a plus foulé la pelouse, n'ayant pas joué une seule minute pour le club hennuyer. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les Francs Borains occupent actuellement la douzième place de la Challenger Pro League, à deux journées de la fin du championnat. Le manque de temps de jeu de Dewaest et la position du club au classement soulignent les difficultés rencontrées par le joueur et l'équipe. La question se pose alors sur l'avenir du défenseur et sur les options qui pourraient s'offrir à lui pour rebondir et relancer sa carrière.\Alors que la saison touche à sa fin, avec une rencontre à domicile contre Jong Genk, les Francs Borains s'apprêtent à clôturer leur championnat par un déplacement sur le terrain du Patro Eisden le vendredi 17 avril. Cette dernière journée de compétition sera cruciale pour l'équipe, qui cherchera à terminer la saison sur une note positive. Pour Sébastien Dewaest, ce match pourrait être l'occasion de réfléchir à son avenir et de prendre des décisions importantes concernant la suite de sa carrière. Le joueur devra évaluer les différentes options qui se présentent à lui, en tenant compte de ses objectifs personnels et des opportunités qui s'offrent sur le marché des transferts. Sera-t-il amené à chercher un nouveau club pour relancer sa carrière, ou envisagera-t-il d'autres pistes ? L'avenir de Sébastien Dewaest reste donc incertain, mais une chose est sûre : il devra faire preuve de détermination et de persévérance pour surmonter les obstacles et retrouver le chemin du succès





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