Sébastien Ogier et Thierry Neuville remettent en question le podium final du Rallye du Portugal

Le Rallye du Portugal, manche mythique du Championnat du Monde du WRC, a offert un spectacle incroyable avec la pluie qui a pimenté la course. Th"eorie Neuville, longtemps en bagarre avec Sébastien Ogier, a profité de la crevaison du dauphin pour prendre la tête du Rallye. Cependant, Ogier s’est résigné pour le sixième rang, à cause d’une crevaison, et Pajari, Katsuta et Fourmaux ne furent pas récompensés au pied du podium.

Manche mythique du championnat du monde, le rallye du Portugal nous a une nouvelle fois réservé du grand spectacle ce week-end. La pluie est venue pimenter la course, avec des portions bien boueuses et extrêmement piégeuses par endroits.

Dans ces conditions, on a assisté à de multiples rebondissements, dont un ultime dans l’avant-dernière spéciale du rallye. Jusque-là, Sébastien Ogier (Toyota) maîtrisait les éléments à la perfection et menait la course avec un petit matelas d’avance sur tous ses concurrents. Mais dans le deuxième passage de la spéciale de Vieira do Minho, ce dimanche matin, le Français a tout perdu à cause d’une crevaison.

Coup dur pour Ogier, qui était en passe de marquer des points importants qui lui auraient permis de remontailler au championnat. Thierry Neuville (Hyundai), longtemps en bagarre avec le Français mais incapable de le devancer à la régulière, profite de sa crevaison pour prendre la tête du rallye. Il ne lui restait ensuite qu’à gérer dans la Power Stage pour aller chercher sa première victoire de la saison, devant Oliver Solberg et Elfyn Evans.

Adrien Fourmaux (Hyundai) échoue au pied du podium, juste devant Takamoto Katsuta (Toyota), qui conserve sa deuxième place au championnat. Derrière le malchanceux Ogier, finalement sixième du rallye, Sami Pajari (Toyota), également victime d’une crevaison dans l’avant-dernière spéciale, finit septième et passe à côté d’un cinquième podium consécutif. Au championnat, Elfyn Evans creuse l’écart sur son dauphin Katsuta. Oliver Solberg s’empare de la troisième place de Pajari.

Statu quo derrière les quatre premiers. Les écarts se resserrent mais Adrien Fourmaux, Sébastien Ogier et Thierry Neuville restent respectivement cinquième, sixième et septième du championnat





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