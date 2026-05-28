Sébastien Pocognoli's fate at AS Monaco uncertain after disappointing season and Champions League failure

The Belgian coach's future at the French club is uncertain after a disappointing season and failure to qualify for the Champions League. A replacement coach is already being considered, with Filipe Luis being the frontrunner.

Sebastien Pocognoli avant le match de Ligue 1 entre le PSG et l’AS Monaco au Parc des Princes. - AFPL’aventure de Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco semble déjà toucher à sa fin.

Arrivé seulement en octobre dernier sur le Rocher, le coach belge pourrait déjà être écarté après une fin de saison compliquée et une qualification ratée pour la Ligue des champions. Et alors qu’aucune officialisation n’a encore été faite, un nom circule déjà pour lui succéder. Selon des informations de Nice-Matin, confirmées par L’Équipe, Monaco devrait se séparer de Sébastien Pocognoli dans les prochains jours.

La tendance serait désormais claire : ils ne sont plus très loin d’acter que le coach de 38 ans n’est plus l’homme de la situation. Arrivé en provenance de l’Union Saint-Gilloise pour remplacer Adi Hütter, le Liégeois devait relancer une équipe en difficulté. Malgré une belle remontée au printemps et une série de dix matches sans défaite, Monaco a finalement terminé 7e de Ligue 1 et manqué la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

La dynamique monégasque s’est écroulée dans le sprint final. Monaco n’a pris que cinq points sur dix-huit lors des six dernières journées, avec notamment une spectaculaire défaite à Strasbourg (5-4) après avoir pourtant mené 1-4. Toujours selon Nice-Matin, il était également reproché à Pocognoli de ne « pas avoir suffisamment progressé les joueurs individuellement » et d’avoir « peiné à fédérer le groupe autour de lui ». Et Monaco n’aurait pas tardé à préparer la suite.

Ce jeudi matin, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que Filipe Luis serait désormais le grand favori pour reprendre l’équipe. Ancien joueur de l’Atlético Madrid et de Chelsea, l’actuel entraîneur de Flamengo aurait déjà donné son accord pour rejoindre la Principauté avec un contrat de deux ans à la clé. Aucune officialisation n’a encore été faite par le club princier, mais tout indique désormais que l’aventure de Sébastien Pocognoli sur le Rocher touche déjà à sa fin.

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