À Chimay, les pluies récentes ne suffisent pas à recharger les nappes. Avec plus de 50% de fuites, les communes wallonnes persistent dans les restrictions d'eau malgré la météo.

La commune de Chimay, située en Wallonie, fait face à une tension hydrique persistante malgré l'arrivée de précipitations récentes. Le point de captage de Forges, une source vitale pour l'approvisionnement local, enregistre un niveau d'eau encore inférieur aux moyennes saisonnières habituelles. Cette situation oblige les autorités locales à maintenir les restrictions d'eau, un statut qui s'applique également à dix autres communes wallonnes voisines qui partagent ce même défi structurel.

Recharge lente des nappes malgré les pluies récentes

Les dernières intempéries ont provoqué une remontée du niveau d'eau dans le captage de Forges, mais cette évolution reste insuffisante pour résoudre la crise actuelle. Comparé aux années précédentes à la même période, le niveau est inférieur de plusieurs dizaines de centimètres, ce qui indique une détresse hydrique profonde. L'eau qui atteint le sol met entre une semaine et quinze jours pour s'infiltrer suffisamment dans la nappe pour rejoindre les réservoirs du captage. Cette inertie naturelle signifie que même avec une pluie continue, la recharge complète des réserves est un processus long qui ne se résoudra pas immédiatement.

Also read Colruyt étend le service Collect&Go à Gand avec de nouveaux casiers urbains

Impact structurel et responsabilités des distributeurs

Tanguy Dardenne, expert interrogé sur la situation, souligne que le problème dépasse la simple conjoncture météorologique. Il explique que le sol absorbe une partie de l'eau, tandis que le reste ruisselle vers les rivières sans nourrir les nappes souterraines. Au-delà de cette lenteur naturelle, le système de distribution souffre d'un déficit majeur : plus de la moitié de l'eau potable est perdue dans les canalisations avant même d'atteindre les robinets des habitants. Cette inefficacité est particulièrement critique en période de sécheresse, car chaque goutte gaspillée réduit d'autant la réserve disponible pour la population et l'agriculture locale.

Advertisement

Préparations futures et remplacement des infrastructures

Face à ces constats, la commune de Chimay a défini un plan de remédiation concret pour l'année prochaine. Deux kilomètres de canalisations vétustes ou défectueuses devront être remplacés afin de réduire ce taux de fuite préoccupant. Cette action vise à sécuriser le réseau existant et à optimiser l'utilisation de la ressource, même si le réchauffement climatique laisse présager des étés encore plus secs et chauds. La stratégie locale s'aligne sur la nécessité pour tous les distributeurs d'eau de prendre leurs responsabilités face à un environnement qui devient de plus en plus contraint en termes de disponibilité hydrique.

Conditions idéales pour la recharge hivernale

Pour recharger complètement les nappes phréatiques, les autorités ne se contentent pas d'attendre des averses passagères. Tanguy Dardenne précise que l'idéal pour une recharge effective repose sur des pluies fines et continues, voire de la neige, qui permettent au sol d'absorber l'eau sur la durée. Si la pluie continue de tomber dans les jours à venir, les restrictions actuelles pourraient être levées, mais une réhabilitation totale des stocks exigera des précipitations soutenues tout au long de l'hiver. Cette perspective met en lumière la vulnérabilité des systèmes d'approvisionnement actuels face aux variations climatiques imprévisibles.