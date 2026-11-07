Secours spectaculaire pour une vache coincée dans un ruisseau à Alveringem

Une vache a été secourue par les pompiers de Brandweer Westhoek après avoir été découverte coincée dans un ruisseau isolé à Beveren-aan-de-IJzer, samedi matin.

Le samedi matin, une intervention d'urgence majeure a eu lieu sur la Roesbruggestraat, dans la localité de Beveren-aan-de-IJzer, qui fait partie de la commune d' Alveringem. Les services de secours de Brandweer Westhoek sont intervenus avec célérité pour venir en aide à une vache qui se débattait dangereusement dans les eaux d'un ruisseau. L'animal, épuisé par ses efforts, ne parvenait plus à sortir de son pétrin par ses propres moyens.

Découverte fortuite par une randonneuse locale

Amelle Docquier, une résidente de 41 ans habitant dans le quartier, a été la première à remarquer la détresse de l'animal. Elle effectue ses trois promenades quotidiennes avec ses chiens sur ce parcours habituel lorsque le bruit a attiré son attention. Elle a entendu des gémissements étouffés provenant de la végétation environnante, signalant la présence d'une victime dans l'eau.

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En se dirigeant vers la source du bruit, elle a immédiatement identifié la vache piégée dans le courant. Consciente de l'urgence de la situation, Amelle Docquier a rapidement rejoint la ferme la plus proche pour alerter les services de secours. Cette action rapide a permis de déclencher l'alerte auprès de la brigade de pompiers, amorçant le processus de sauvetage.

Accès difficile et mobilisation des équipes DRT

Le DRT, le département des rescues animales de Brandweer Westhoek, a rapidement déployé ses ressources sur les lieux. Le site de l'incident présente des défis logistiques importants car il est situé dans une zone très isolée, entourée de pâturages et de champs agricoles. Les véhicules de pompiers n'ont pas pu accéder directement au point d'eau, les obligeant à naviguer sur des chemins de terre non pavés et à traverser des terrains herbeux.

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Malgré la difficulté d'acheminement, les équipes sont arrivées sur place et ont pu identifier la vache en difficulté. Le processus de retrieval a nécessité une coordination précise entre les pompiers et le propriétaire de l'animal. L'intervention a été menée avec soin pour minimiser le stress subi par l'animal tout au long de l'opération de sauvetage.

Extraction du sol et état de l'animal secouru

Une fois les pompiers arrivés au niveau de la vache, ils ont travaillé main dans la main avec les agriculteurs locaux pour extraire l'animal de l'eau. La vache, gravement fatiguée après son combat contre le courant, a eu des difficultés à se relever lorsqu'elle a touché nouveau sol ferme. Ses pattes avaient tendance à fléchir sous le poids de son corps, témoignant de son épuisement physique.

Après cette étape critique, le propriétaire a pris en charge l'animal pour assurer sa sécurité et son transport vers un lieu de repos adapté. La vache a été chargée sur une remorque pour être éloignée de la zone du ruisseau. Cette phase de transition était essentielle pour s'assurer que l'animal ne subirait aucun traumatisme supplémentaire après le sauvetage.

Conclusion de l'opération et réactions des témoins

L'intervention complète a duré plus d'une heure et demie, illustrant la complexité des opérations dans les zones rurales isolées. Amelle Docquier, la témoin clé de l'événement, a exprimé son soulagement de voir l'animal sauvé. Elle a d'ailleurs choisi de donner le nom de Germaine à la vache rescussée, symbolisant l'affection qu'elle porte désormais à l'animal.

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La présence du garagiste d'Amelle, qui sert également comme pompier bénévole, a ajouté une touche personnelle à cette intervention. Les rencontres inattendues entre les citoyens et les secouristes lors de telles opérations créent des liens communautaires forts, renforçant la solidarité locale face aux imprévus de la nature.