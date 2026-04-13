Secret d'État: Un rapport révèle que plus de la moitié des invalides de longue durée pourraient travailler

Un rapport gouvernemental resté caché pendant des années révèle que 59 % des personnes déclarées invalides de longue durée pourraient en réalité travailler. Le ministre des Affaires sociales a longtemps ignoré l'existence de ce rapport qui met en cause les mutualités.

Plus de la moitié des personnes en invalidité de longue durée, examinées dans le cadre d'un rapport gouvernemental resté secret pendant des années, pourraient en réalité travailler. C'est la conclusion fracassante d'une enquête menée par trois médecins-inspecteurs de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ( INAMI ) et restée enfouie sous les tapis administratifs. La cellule d'enquête de Het Laatste Nieuws a réussi à se procurer ce rapport crucial grâce à des lanceurs d'alerte, révélant au passage que même le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a ignoré son existence pendant une période significative.

Fin 2019, les médecins-inspecteurs de l'INAMI ont analysé des centaines de dossiers de personnes souffrant de maladies de longue durée, c'est-à-dire malades depuis plus d'un an. L'échantillon, constitué de manière aléatoire, comprenait 290 citoyens belges récemment déclarés invalides et percevant des allocations via leur mutualité. Ce groupe était représentatif de la population en termes d'âge, de sexe et de lieu de résidence. Les résultats de cette analyse de terrain sont pour le moins saisissants: 59 % des personnes examinées ne seraient pas réellement incapables de travailler. Sur ces 290 dossiers, 172 personnes se sont vu immédiatement retirer leurs allocations, un chiffre extrêmement élevé, d'autant plus que ces individus avaient déjà été soumis à des contrôles médicaux par les médecins des mutualités. Cette découverte a suscité une onde de choc, mettant en lumière des pratiques potentiellement laxistes au sein des mutualités et soulevant des questions sur la gestion des fonds publics.

Le rapport, véritable camouflet pour les mutualités, a été soigneusement gardé secret. Selon le ministre Vandenbroucke, son cabinet n'a pris connaissance de ce document qu'en décembre 2024. Le ministre se dit préoccupé par les conclusions, mais note que les responsables de l'époque au sein de l'INAMI ne sont plus en fonction. Les mutualités, de leur côté, contestent fermement les conclusions du rapport et justifient sa non-publication par des réserves importantes quant à la méthodologie employée. Luc Van Gorp, président de la CM, s'est exprimé au nom de l'ensemble des mutualités pour contester la validité du rapport. L'affaire soulève des questions fondamentales sur la transparence, la gestion des deniers publics, le rôle des mutualités et la vérification de l'incapacité de travail dans le système de sécurité sociale belge. Elle met en lumière les tensions potentielles entre les intérêts des bénéficiaires, les obligations de l'État et les pratiques des organismes de sécurité sociale.





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