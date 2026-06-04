Sécurité avant la ponctualité : les chauffeurs de bus scolaires témoignent après l'accident de Buggenhout

Après l'accident mortel impliquant un bus scolaire à Buggenhout, les réactions sont mitigées. Les chauffeurs de bus scolaires interrogés par VRT NWS ont des expériences très différentes, mais ils sont unanimes sur un point : l'accident ne doit pas être généralisé à tous les chauffeurs de bus. Freddy Screurs, Wim Vandriessche et Eddy Peeters ont tous trois des opinions différentes sur les causes de l'accident et les conditions de travail difficiles pour les chauffeurs de bus scolaires.

La sécurité prime sur la ponctualité : Wim, Freddy et Eddy parlent de leur vie derrière le volant d'un bus scolaire . Après l'accident mortel impliquant un bus scolaire à Buggenhout, les réactions sont mitigées.

Freddy Screurs (65), chauffeur de bus scolaire depuis plus de 10 ans dans la province de Limbourg, est sous le choc.

'Je ne comprends pas comment une telle chose a pu se produire', déclare-t-il. L'enquête sur les circonstances de l'accident est toujours en cours, mais on sait que les barrières étaient fermées et que le feu de signalisation était au rouge. Wim Vandriessche (57), ancien chauffeur de bus scolaire en Flandre orientale, a envoyé un e-mail à VRT NWS pour exprimer ses préoccupations concernant la sécurité des enfants dans les transports scolaires.

Eddy Peeters (59), ex-chauffeur de bus scolaire dans la province de Limbourg, est également interrogé. Les trois chauffeurs ont des expériences très différentes, mais ils sont unanimes sur un point : l'accident ne doit pas être généralisé à tous les chauffeurs de bus. Freddy Screurs, qui a été photographié avec la surveillante régulière de son bus, souligne que son travail est passionnant, mais qu'il est souvent mal compris.

Wim Vandriessche et Eddy Peeters craignent que cet accident ne soit utilisé pour stigmatiser tous les chauffeurs de bus. Selon eux, les conditions de travail difficiles, notamment les bas salaires et les trajets trop longs, sont les principales causes de stress pour les chauffeurs de bus. La pression du temps est également un facteur important.

'Je préfère arriver 5 minutes en retard et arriver en toute sécurité, plutôt que d'arriver 10 minutes en avance et de prendre des risques', déclare Eddy Peeters. Certains enfants passent plus de 2 heures dans le bus pour un seul trajet, souligne Eddy. Les trois chauffeurs s'accordent à dire que la sécurité doit primer sur la ponctualité





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bus Scolaire Accident Sécurité Chauffeur De Bus Transport Scolaire Conditions De Travail

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le gouvernement cherche 7 milliards d'euros : quelles sont les options réalisables d'après les économistes ?Le gouvernement belge cherche 7 milliards d'euros pour réduire sa dette. Les économistes analysent les options réalisables pour atteindre cet objectif.

Read more »

Kort na ongeval in Buggenhout rijdt chauffeur van zelfde busbedrijf door rood aan zelfde overweg: 'Onverantwoord'Enkele dagen na het tragische busongeval in Buggenhout waarbij 4 mensen om het leven kwamen, is een chauffeur van dezelfde busmaatschappij over dezelfde overweg gereden toen de slagbomen neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van de directie van het betrokken busbedrijf 't Ros Beiaard.

Read more »

« Inhumain » , « Respectez les goats » : les réseaux sociaux craquent pour les Diables Rouges après Croatie-BelgiqueLes Diables Rouges affrontaient la Croatie, en préparation de la Coupe du Monde 2026. Vainqueurs 0-2, ils en ont profité pour rassurer les fans sur les réseaux sociaux.

Read more »

Charleroi : les débosseleurs surchargés après les intempéries du week-endDepuis le week-end dernier, le téléphone de Mehdi Msaaf, débosseleur dans la région de Charleroi, ne cesse de sonner :...

Read more »