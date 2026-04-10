Sécurité des écoles : une majorité d'établissements hors normes en Fédération Wallonie-Bruxelles

Une enquête révèle un nombre important d'écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles ne respectant pas les normes de sécurité. Manque de financements, absence de contrôles et infrastructures vieillissantes : les défis sont nombreux. Quels sont les risques et quelles solutions pour améliorer la sécurité des élèves et du personnel ?

L’enquête débute en février dernier suite à l'annulation précipitée d'un séjour linguistique au Collège d’Alzon, situé dans la commune de Tellin. Cette décision a été prise en urgence par le bourgmestre Frédéric Clarinval, suite à un rapport des pompiers mettant en évidence de nombreuses non-conformités, notamment au niveau du gaz, de l'électricité et des détecteurs d'incendie.

Les stages avec hébergement ont été suspendus, tandis que les activités scolaires régulières ont été maintenues, pour des raisons de sécurité évidentes. La direction de l'école avait alors quelques semaines pour se conformer aux exigences. Des informations suggèrent que plusieurs des problèmes soulevés ont déjà été corrigés. Cependant, la problématique de la conformité des bâtiments scolaires dépasse largement le cas isolé du Collège d’Alzon. L'enquête révèle une situation préoccupante concernant la mise aux normes de nombreuses écoles, principalement en raison du manque de financements. Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours Luxembourg, a souligné publiquement ce problème sur le plateau de TV Lux. Il a insisté sur le fait que le Collège d'Alzon n'était pas une exception et que le manque de fonds freinait les mises aux normes dans de nombreuses écoles. L'affirmation du commandant a soulevé une question cruciale : combien d'écoles ne sont pas aux normes en Fédération Wallonie-Bruxelles ?\Après plus de trois semaines de recherche, le cabinet de la ministre des Bâtiments scolaires, Elisabeth Degryse, n'avait toujours pas pu fournir de chiffres précis. Les représentants des Pouvoirs organisateurs (PO), responsables de la gestion des infrastructures scolaires, n'étaient pas non plus en mesure de répondre à cette interrogation. Serge Vaneukem, responsable prévention au sein du SeGec (réseau Libre), a expliqué que la fragmentation des responsabilités rendait difficile l'obtention d'une vue d'ensemble. En effet, des centaines de PO – ASBL, communes, provinces, la Fédération – gèrent les infrastructures scolaires, chacun détenant une partie de l'information, mais sans qu'il existe un cadastre centralisé. L'enquête s'est donc penchée sur les témoignages des zones de secours, qui confirment largement le constat d'un nombre important d'écoles non conformes. L'un des contacts de l'équipe d'investigation a ouvert une “boîte de Pandore”, un fichier reprenant les rapports de prévention établis sur des dizaines d’années. Après de longues recherches, la personne a renoncé à comptabiliser le nombre d'écoles non conformes dans sa zone. Bien que difficile à quantifier précisément, la tendance est claire : la majorité des professionnels estime que plus de 70% des écoles ne répondent pas aux normes de sécurité en vigueur. Cette non-conformité concerne parfois des éléments mineurs, tels que l'absence de plans d'évacuation ou de signalétique. Cependant, dans d'autres cas, la situation est beaucoup plus préoccupante.\L'enquête s'est notamment penchée sur l'école de la Providence à Étalle, un établissement spécialisé installé dans un ancien hall industriel datant des années 70. Des problèmes majeurs ont été constatés, notamment des portes d'évacuation non conformes, des plafonds en tôle non aux normes et un manque important de détecteurs de fumée. Malgré un rapport des pompiers en août 2023 ayant rendu un avis « Favorable sous conditions », le bâtiment n’était toujours pas conforme pour accueillir une école, selon eux. Des améliorations mineures ont été apportées depuis. Ironiquement, les pompiers n'ont plus été sollicités pour vérifier la conformité des lieux. Le directeur de l'école affirme que les élèves et le personnel savent évacuer le bâtiment en moins de quatre minutes. Le commandant Duvivier de la zone de secours Hesbaye a souligné que le chiffre d'écoles non conformes est encore plus élevé, car seules les écoles visitées sont comptabilisées. Il a aussi révélé qu'un nombre important d'écoles, estimé entre 5 et 10%, échappent à tout contrôle, car les pompiers ne peuvent intervenir que sur demande du pouvoir organisateur ou du bourgmestre. En l’absence de demande, les contrôles peuvent être inexistants pendant de nombreuses années. L’enquête a illustré des situations d’écoles, qui présentent des risques importants





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