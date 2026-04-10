Sécurité routière : Coexistence des deux-roues et des voitures, sensibilisation et règles à (re)découvrir

L'Agence wallonne pour la sécurité routière lance une campagne de sensibilisation face à l'augmentation des accidents de deux-roues, soulignant l'importance de la cohabitation entre voitures, motos, vélos et trottinettes. L'accent est mis sur la méconnaissance des règles, notamment concernant les dépassements et le partage de l'espace routier.

Près de 80 % des accidents impliquant des deux-roues se produisent entre avril et octobre, coïncidant avec le retour des beaux jours et une augmentation du trafic. Cette période est particulièrement critique car elle met en exergue les défis de la cohabitation sur les routes, notamment entre les voitures et les motos. Souvent, ces difficultés proviennent d'une méconnaissance des règles de base du Code de la route, tant de la part des automobilistes que des motocyclistes.

Belinda Demattia, experte en sécurité routière, rappelle ainsi des éléments essentiels qui ne sont pas toujours maîtrisés par tous les usagers. Par exemple, le droit pour les motards de remonter les files de voitures est une pratique autorisée depuis environ quinze ans, mais une récente enquête révèle que seulement un utilisateur sur trois est au courant de cette réglementation. Pourtant, ce droit est strictement encadré : les motards doivent circuler entre les deux voies les plus à gauche, sans dépasser de plus de 20 km/h la vitesse des autres véhicules, et sans excéder 50 km/h. Le non-respect de ces conditions peut engendrer des situations dangereuses et des frictions entre les différents usagers de la route. L'ignorance de ces règles, combinée à une interprétation erronée ou un manque de vigilance, augmente considérablement le risque d'accidents et de comportements dangereux.\Un autre point crucial, souvent négligé, concerne la distance latérale obligatoire lors du dépassement d'un cycliste. Belinda Demattia souligne que la connaissance de cette règle est encore plus limitée, avec seulement un usager sur dix qui en est conscient. La distance à respecter est de 1,50 mètre minimum en dehors des agglomérations et de 1 mètre en ville. Le non-respect de cette distance est extrêmement dangereux, car il augmente considérablement le risque de contact avec le cycliste, pouvant entraîner sa chute. Dans les situations où le dépassement n'est pas possible en toute sécurité, par exemple en présence d'un véhicule venant en sens inverse ou d'une ligne blanche continue, la règle est claire : il faut attendre et rester derrière le cycliste. Malheureusement, on observe fréquemment des automobilistes pressés qui prennent des risques et mettent en péril la sécurité des cyclistes. Cette négligence souligne l'importance d'une vigilance accrue et d'une prise de conscience collective sur les dangers potentiels liés aux dépassements.\Face à ces constats, l'Agence wallonne pour la sécurité routière a lancé une campagne de sensibilisation à destination de tous les usagers de la route. Cette campagne vise à rappeler les règles fondamentales de sécurité, en mettant l'accent sur différents aspects. Pour les automobilistes, la campagne rappelle les règles spécifiques aux motos et aux cyclistes, notamment les distances de sécurité et la vigilance accrue concernant les angles morts. L'agence insiste également sur la nécessité d'une attention constante et d'une anticipation des mouvements des autres usagers. Pour les cyclistes et les motards, la campagne promeut l'importance d'un équipement visible et protecteur, comme le port de vêtements réfléchissants et de casques homologués. Elle encourage également une conduite prévisible et respectueuse des autres usagers. Concernant l'obligation du port du casque pour les utilisateurs de trottinettes électriques dépassant les 20 km/h, qui entrera en vigueur prochainement, la porte-parole de l'agence se montre favorable. Elle souligne que l'adoption généralisée du casque est un facteur positif pour améliorer la sécurité routière. De plus, elle encourage tous les cyclistes, quel que soit leur trajet, à adopter le casque pour leur propre protection. L'objectif global de cette campagne est d'améliorer la cohabitation sur les routes et de réduire le nombre d'accidents liés à la méconnaissance des règles et à des comportements dangereux





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