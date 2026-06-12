Sécurité routière en Belgique : stabilité du nombre d'accidents mais gravité au plus bas en dix ans

Le premier baromètre de Vias pour 2026 montre que si le nombre d'accidents de la route est quasi stable au premier trimestre, leur gravité a significativement diminué, atteignant un niveau historiquement bas. Une hausse notable des accidents de motos en Wallonie préoccupe les experts.

Le nombre d'accidents de la route est resté stable en Belgique au premier trimestre 2026, selon le baromètre de Vias . Toutefois, leur gravité a atteint son niveau le plus bas depuis dix ans.

Le nombre d'accidents corporels a légèrement augmenté de 1% pour atteindre 8 167, mais le taux de mortalité, mesuré par le nombre de décès pour 1 000 accidents, est tombé à 8, un record sur la décennie. Vias attribue cette amélioration notamment à la multiplication des radars sur les tronçons. En Wallonie, une hausse préoccupante de 22% du nombre d'accidents impliquant des motos a été enregistrée, avec 152 accidents contre 125 l'an dernier, causant 7 décès contre 2.

Les motards et les cyclistes sont les seuls usagers à voir une augmentation des accidents dans la région. Ces résultats soulignent des dynamiques contrastées : une sécurité routière globalement améliorée en termes de gravité, mais des risques persistants pour certaines catégories d'usagers vulnérables, notamment les motocyclistes en Wallonie





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