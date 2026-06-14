Sécurité sociale de l'alimentation : un projet pour une nourriture saine et accessible à tous

La sécurité sociale de l'alimentation (SSA) propose d'instaurer une huitième branche de la sécurité sociale pour garantir à chacun, grâce à une allocation mensuelle et un système de conventionnement, l'accès à une alimentation durable, locale et de qualité, tout en soutenant les producteurs et en améliorant la santé publique.

La sécurité sociale de l'alimentation ( SSA ) est une proposition ambitieuse qui vise à garantir à l'ensemble de la population un accès universel à une alimentation de qualité, choisie, durable, saine et locale.

Elle s'inspire directement des principes fondateurs de la sécurité sociale belge et française : la cotisation, la redistribution et le conventionnement. Le concept repose sur la même logique de solidarité nationale : un système de répartition où chaque individu contribue proportionnellement à ses revenus pour se prémunir contre les risques liés à l'alimentation, tout comme il le fait déjà pour la santé, le chômage ou les pensions.

Aujourd'hui, la sécurité sociale belge comprend sept branches : les pensions, le chômage, l'assurance accidents du travail, l'assurance maladie professionnelle, l'assurance obligatoire soins de santé et maladie-invalidité, les vacances annuelles et les allocations familiales. Les promoteurs de la SSA plaident pour que l'accès à une alimentation de qualité devienne la huitième branche, en reprenant notamment les mécanismes de cotisation et de conventionnement de la branche santé ainsi que le principe d'une allocation mensuelle inspirée des allocations familiales.

La SSA reposerait ainsi sur trois piliers : l'universalité, la cotisation sociale et le conventionnement. L'universalité signifie que tout le monde cotise et tout le monde bénéficie, sans condition, d'une allocation mensuelle dédiée à l'achat d'aliments de qualité. La cotisation sociale serait progressive, calculée sur les revenus, de sorte que les plus aisés contribuent davantage.

Le conventionnement, quant à lui, impliquerait que les magasins et les produits éligibles répondent à des critères stricts de durabilité environnementale, d'équité sociale et de proximité territoriale, à l'image des médecins conventionnés dans le système de santé. Les enjeux de santé publique sont centraux dans ce débat. La consommation régulière d'aliments ultra-transformés est associée à une espérance de vie réduite et à un risque accru de pathologies chroniques : maladies cardiovasculaires, obésité, diabète de type 2, troubles dépressifs.

Le Conseil Supérieur de la Santé rappelle que ces maladies chroniques liées à l'alimentation constituent une part importante de la charge de morbidité en Belgique. Pourtant, l'accès à une alimentation saine, bio et locale reste limité par son coût, souvent supérieur à celui des produits industriels. Cette situation touche d'abord les personnes en situation de précarité, mais également les classes moyennes et supérieures qui, bien que disposant de moyens suffisants, renoncent à ces achats en raison des prix.

L'ensemble de la société en supporte finalement les conséquences via les dépenses de santé. La SSA propose de réduire ces inégalités en redistribuant les cotisations pour que chaque citoyen puisse exercer un choix alimentaire réel. Pour les producteurs, la SSA représenterait également un levier important.

Quatre critères définissent l'éligibilité des produits : la protection de l'environnement (exemple : agriculture biologique), la santé (exclusion des ultra-transformés), des prix justes assurant une rémunération équitable tout au long de la chaîne, et la localisation (approvisionnement au plus près des territoires). Actuellement, les filières durables et locales peinent à se développer car les entreprises hésitent à investir sans une demande stable et pérenne.

La SSA apporterait cette stabilité en créant un marché de masse conventionné, sortant ces filières des niches étroites où elles se cantonnent. L'idée de sécurité sociale de l'alimentation est née en France entre 2017 et 2018, au croisement de deux mouvements : d'une part, le monde paysan confronté aux difficultés de vente de ses productions de qualité ; d'autre part, le secteur de l'aide alimentaire et de la sécurité sociale qui constate l'incapacité d'un nombre croissant de personnes à se nourrir correctement.

Dès 2021, plusieurs expérimentations locales ont vu le jour sur le territoire français. En Belgique, la réflexion existe depuis environ six ans, portée par le CréaSSA, une plateforme nationale rassemblant des acteurs divers. En Wallonie et à Bruxelles, des projets pilotes ont déjà été mis en œuvre, testant différentes modalités d'allocation et de conventionnement. La SSA se positionne ainsi comme un projet de société transformateur, liant justice sociale, santé publique et transition écologique





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