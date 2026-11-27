La cyber-sécurité Secutec révèle les noms des municipalités belges touchées par le vol de données de plus d'un million d'habitants.

Les entreprises de cybersécurité Secutec et SOCRadar ont officiellement rendu public le nom des communes et intercommunales belges affectées par une cyberattaque majeure. Cette révélation intervient après la découverte du vol de données personnelles de plus d'un million d'habitants, initiée le 7 novembre par le groupe de hackers Ghost Hunters.

Le délai critique de publication des victimes

Secutec explique que cette liste a été communiquée tardivement car les autorités concernées n'avaient pas toutes informé les citoyens dès la découverte de la faille. Le CEO de Secutec, Geert Baudewijns, justifie cette décision en affirmant que la loi sur la protection des données exigeait initialement que les mairies gèrent elles-mêmes leur communication. Cependant, la lenteur de certaines réactions a poussé les experts à intervenir directement pour éviter toute désinformation.

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Geert Baudewijns souligne que deux jours après l'incident, de nombreux bourgmestres ignoraient encore la gravité de la situation. En conséquence, des listes non vérifiées circulaient sur internet, créant une confusion dangereuse pour la population. Certains citoyens croyaient à tort n'être aucune-ment concernés, ce qui les exposait davantage aux tentatives de hameçonnage.

Détection via le serveur de recyclage et impact géographique

La faille de sécurité a été identifiée par une connexion centrale exploitée par les services de recyclage dans plusieurs régions. Bien que l'attaquant ait pu accéder aux données via cette infrastructure, la portée exacte du vol varie considérablement d'une entité à l'autre. Dans toutes les provinces flamandes, des informations ont été compromises, à l'exception notable de la province de Limbourg qui n'apparaît pas dans cette liste.

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L'ampleur de la contamination touche plus de quatre-vingts communes, comme le confirment les experts en sécurité informatique. Cette cyberattaque massique démontre la vulnérabilité des infrastructures publiques interconnectées. Les données volées pourraient inclure des identités civiles, rendant les citoyens particulièrement sensibles aux usurpations.

Nomenclature des municipalités vulnérables en Flandre

La liste des communes de Flandre-Orientale inclut des villes comme Aalst, Denderleeuw, Geraardsbergen, et Ninove. Elle comprend également Erpe-Mere, Horebeke, Lede, et Oosterzele. D'autres localités touchées sont Ronse, Sint-Niklaas, Temse, et Waasmunster. Zottegem et Zwalm figurent également parmi les entités les plus exposées aux risques identifiés.

Dans la province d'Anvers, les villes de Brasschaat, Kontich, et Mortsel sont concernées. On retrouve également Edegem, Boom, Kalmthout, et Schoten dans la liste des victimes potentielles. Les intercommunales comme Wuustwezel, Zoersel, et Brecht ont également été identifiées comme ayant subi des intrusions digitales significatives.

La province de Flandre-Occidentale compte de nombreuses communes touchées, notamment Ardooie, Kortrijk, et Waregem. D'autres villes comme Tielt, Blankenberge, et Damme figurent parmi les données compromises. Lendelede, Oostkamp, et Wielsbeke complètent cette liste étendue de municipalités flamandes affectées par la faille de sécurité.

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Clarifications sur les intercommunales et risques de phishing

Secutec apporte une nuance importante concernant les intercommunales qui apparaissent dans la liste mais dont les communes membres ne sont pas citées. Dans ce cas précis, il est probable que seules les données administratives de l'intercommunale aient été volées, sans compromettre les informations personnelles des habitants. Cette distinction est cruciale pour évaluer le niveau de risque individuel de chaque citoyen.

Il reste incertain quelles données exactes ont été copiées par les hackers. Certains dossiers semblent complets, tandis que d'autres pourraient ne contenir que des traces d'intrusion sans extraction effective. Les experts conseillent néanmoins une vigilance accrue face aux e-mails suspects. Les citoyens doivent vérifier systématiquement l'authenticité des courriers reçus de la part de leurs autorités locales.