Sélection November Diables Rouges : Le Dilemme de van Bommel

Lors de la trêve de novembre, les Diables Rouges réduiront leur liste. Nous analysons les impacts sur les joueurs du Real Madrid et la défense centrale.

La sélectionneur national des Diables Rouges, Hans Van Bommel, avait opté pour un noyau élargi de 28 joueurs lors de sa première sélection. Cette décision s'expliquait principalement par la charge de matchs imposée par le calendrier aux Diables Rouges durant la trêve internationale précédente. Dorénavant, la logique pourrait changer considérablement pour les futurs appels.

Calendrier réduit et liste resserrée

La trêve de novembre ne comptera que deux rencontres officielles. Cette réduction du nombre de matchs justifie une approche plus restreinte pour le sélectionneur. Les joueurs laissés sur le côté lors de ce nouveau rassemblement font l'objet de spéculations importantes.

Also read Lavia vs Tielemans : Le débat houleux sur l'entrejeu des Diables Rouges

Le portier du Real Madrid reste probablement exclus du groupe. Tous ses concurrents sont opérationnels physiquement. Cette situation réduit drastiquement les chances de retour du gardier espagnol dans l'équipe nationale.

Dilemme de la défense centrale

En septembre, Hans Van Bommel avait convoqué cinq défenseurs centraux. La situation actuelle force le sélectionneur à réduire ce contingent pour novembre. Cette décision entraîne des conséquences directes pour l'effectif prévu.

Advertisement

Les titulaires indiscutables de l'arrière-garde conserveront leur place. Ils ont joué chaque match de la période récente. Leur régularité les place en position de force face aux autres candidats.

Un autre joueur dispose théoriquement d'une avance en raison de sa forme. Cependant, il est blessé depuis plusieurs semaines. Il n'a plus disputé de matchs depuis la mi-septembre. Cette absence prolongée annule son avantage potentiel sur ses rivaux.

Concurrence accrue pour les autres joueurs

Les deux derniers concurrents principaux du groupe défensif devront lutter fermement. Ils n'ont pas été intégrés systématiquement sur les feuilles de match récentes. Cette absence de rotation constante complique leur inclusion dans la liste finale.

La grande question concerne le nombre exact de joueurs que Hans Van Bommel souhaite sélectionner. Le sélectionneur ne peut ignorer l'état physique de certains joueurs. Certaines situations pourraient s'avérer plus délicates qu'annoncé publiquement.

Advertisement

Impact stratégique et conséquences futures

Élargir la liste à 26 noms pourrait permettre à un joueur offensif de rejoindre le groupe. Une telle expansion créerait des opportunités pour les attaquants. Cela permettrait de varier les options tactiques disponibles.

A l'inverse, s'arrêter à 20 joueurs de champ rendra les places très chères. La concurrence sera alors intense et sélective. Chaque détail comptera dans la prise de décision finale du sélectionneur national.