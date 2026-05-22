Selon Testachats, près de sept appareils sur dix tombent en panne dans les trois ans suivant leur achat. Une statistique que relance le débat sur la durabilité et la qualité des produits de consommation.

Testachats, une association de consommateurs qui recueille les avis des consommateurs sur sa plateforme depuis 2016, a publié des chiffres vendredi révélant que près de sept appareils sur dix tombent en panne dans les trois ans suivant leur achat. Les smartphones, en particulier, sont touchés avec environ 16 % des signalements concernant des smartphones. Dans 86 % des cas, la panne survient dans les trois ans, et l’association souhaite étendre la garantie légale de deux à au moins trois ans, voire plus, chez les fabricants pour les produits électroménagers.

Selon Testachats, près de sept appareils sur dix tombent en panne dans les trois ans suivant leur achat. Une statistique qui relance le débat sur la durabilité et la qualité des produits de consommation .

Sept appareils électroménagers sur dix tombent en panne dans les trois ans suivant leur achat. C’est ce que révèlent les chiffres publiés ce vendredi par l’association de consommateurs Testachats, qui a recueilli près de 15 000 signalements sur sa plateforme ces dernières années. L’association souhaite donc étendre la garantie légale de deux à au moins trois ans, voire plus, pour les appareils électroménagers. Depuis 2016, Testachats recueille les avis des consommateurs sur sa plateforme.

A ce jour, 14 846 consommateurs ont signalé une panne prématurée d’un appareil. Les smartphones, en particulier, sont touchés : environ 16 % des signalements concernent des smartphones, et dans 86 % des cas, la panne survient dans les trois ans





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