Retour sur le décès de Semira Adamu en 1998 lors d'une expulsion. Une affaire emblématique qui a transformé la politique belge d'asile et révélé les conditions de rétention.

Le 22 septembre 1998, la Belgique a connu un tournant décisif dans son traitement des demandes d'asile et des opérations d'expulsion. Cette date marque le décès tragique de Semira Adamu, une demandeuse d'asile nigériane de 20 ans, durant une tentative de refoulement vers le Togo. L'affaire a non seulement coûté la vie à une jeune femme, mais elle a également exposé au grand jour les tensions humaines et politiques entourant la gestion des centres fermés pour étrangers. Ce drame est désormais reconnu comme un symbole fort de la lutte des refoulés et des défenseurs des droits fondamentaux.

Contexte de la détention au centre 127bis

Semira Adamu était arrivée en Belgique le 25 mars 1998 avec la demande d'obtenir l'asile politique. Son arrivée a été suivie d'une arrestation immédiate en raison de la présentation de faux documents. Depuis son arrivée, les autorités belges ont tenté à plusieurs reprises de la faire expulser vers son pays d'origine, mais chaque initiative a rencontré une résistance de la part de la jeune femme. Au sein du centre de détention, Semira Adamu était perçue par ses codétenues comme une personne joyeuse et positive, qui passait son temps à chanter et à danser pour maintenir le moral.

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La situation a commencé à se détériorer considérablement après un incident majeur survenu le 21 juillet 1998. Cet événement impliquait un incendie et la fuite de trente détenus du centre. En réponse à cette évasion, le personnel du centre 127bis a durci considérablement son ton et sa politique à l'égard des résidents. Semira Adamu a rapporté dans son agenda personnel qu'elle avait l'impression que les autorités voulaient lui faire payer personnellement cette évasion collective. Cette ambiance de tension a persisté pendant plusieurs mois, alors que la question de son expulsion devenait une priorité politique.

Politique sécuritaire de Louis Tobback

Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Louis Tobback, menait une politique sécuritaire rigoureuse face à l'immigration irrégulière. Son parti politique a utilisé cette ligne dure comme un élément central de son identité publique, affirmant une fermeté inébranlable sur les questions d'asile et de contrôle aux frontières. Après cinq tentatives d'expulsion précédentes qui avaient échoué, les autorités ont organisé une ultime intervention pour Semira Adamu le 22 septembre 1998. Cette décision reflétait une impatience croissante de l'État face à la situation d'attente prolongée et à la visibilité médiatique que la cause de la jeune femme avait acquise.

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La persistance de la demande d'asile de Semira Adamu avait attiré l'attention de plusieurs acteurs extérieurs, notamment le Collectif contre les expulsions. Serge Thiry, membre de ce collectif, a joué un rôle clé dans la documentation de la situation. En tant que parlementaire, il dispose d'une prérogative légale que les journalistes ne possèdent pas : le droit d'accéder à tous les lieux de détention sans restriction. Cette capacité lui a permis de saisir la réalité quotidienne de Semira Adamu, bien que la presse reste formellement interdite de pénétrer dans ces centres fermés, rendant difficile la vérification des conditions de vie in situ.

Déroulement de l'expulsion controversée

Le jour de l'expulsion, une caméra a été présente pour documenter les opérations, offrant une fenêtre unique sur les procédures de refoulement. Selon le témoignage de Georges Geeraerts, présent à bord de l'avion, les gendarmeries ont réagi de manière très rapide et violente face au comportement de Semira Adamu. La cassette vidéo révèle la jeune femme chuchotant doucement, une tentative manifeste d'attirer l'attention des passagers du vol. Les forces de l'ordre ont alors saisi la jeune femme, la pliant vers l'avant et pressant son visage contre un coussin pour étouffer ses cris, agissant comme un bâillon artificiel pour empêcher toute communication avec l'équipage ou les passagers.

Cette méthode de contention a eu des conséquences fatals. Semira Adamu a perdu connaissance peu après ces actes de force. Transportée à l'hôpital dans un état critique, elle décède quelques heures plus tard. La cassette vidéo, qui a été présentée comme une pièce maîtresse au tribunal, montre des zones d'ombre significatives. Le enregistrement est interrompu à plusieurs moments, masquant potentiellement des actions critiques. Le moment exact où les gendarmes constatent l'absence de pouls n'apparaît pas à l'image, créant un vide factuel difficile à combler malgré la présence des caméras.

Impact juridique et symbolique de l'affaire

Malgré le drame et les zones d'ombre entourant les enregistrements vidéo, le nom de Semira Adamu est devenu un symbole international de la lutte des refoulés et des droits des migrants. L'affaire a conduit à un examen approfondi des méthodes d'expulsion et des conditions de rétention en Belgique. Les témoignages, y compris ceux du porte-parole du parquet de Bruxelles, ont souligné la gravité des actes commis et leur impact légal. L'absence de cris ou de tentative de sabotager l'expulsion sur la vidéo a été interprétée comme une indication du silence forcé imposé à la victime.

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Cette affaire a eu des répercussions durables sur la législation belge relative à l'asile et à l'immigration. Elle a forcé une réflexion nationale sur la balance entre la sécurité nationale et le respect des droits humains fondamentaux. Les années qui ont suivi ont vu une évolution dans la manière dont les expulsions sont perçues et exécutées, avec une attention accrue portée aux protocoles de sécurité et au traitement humain des détenus. Le souvenir de Semira Adamu reste inextricablement lié à l'histoire récente de la Belgique, servant de rappel constant des risques associés à une application rigide des politiques d'asile sans garanties adéquates de protection des personnes.