Sept blessés dans une série d'accidents sur l'E403 à Kachtem

Une série d'accidents sur l'autoroute E403 à hauteur de Kachtem a fait sept blessés, dont deux enfants, et a nécessité la fermeture temporaire de l'autoroute pour le nettoyage.

Dans la nuit de vendredi à samedi, une série d'accidents sur l'autoroute E403 à hauteur de Kachtem (Izegem) a fait sept blessés , dont deux enfants.

L'autoroute a dû être temporairement fermée pour permettre le dégagement des épaves et des débris. Selon les premières constatations, vers 2h30 du matin, une Opel Corsa noire était presque à l'arrêt sur l'E403 à hauteur de la sortie Kachtem, à la frontière entre Izegem et Roeselare. Cette sortie est actuellement fermée en raison de travaux routiers. Il est possible que le conducteur ait été dérouté par cette situation inhabituelle à une heure nocturne.

Un autre automobiliste n'a pas pu freiner à temps et a percuté l'arrière de l'Opel avec son utilitaire blanc. Le conducteur de l'utilitaire a été blessé, tout comme les quatre occupants de l'Opel, parmi lesquels se trouvaient deux enfants. Les pompiers ont dû extraire les quatre personnes de la voiture ; elles ont ensuite été transportées à l'hôpital. La gravité de leurs blessures n'est pas encore connue.

Sous l'impact, des débris ont été projetés et l'utilitaire s'est retrouvé en sens inverse au milieu de l'autoroute. Peu après, deux autres voitures sont entrées en collision à proximité du premier accident. Les deux conducteurs ont été blessés et transportés à l'hôpital. Au total, sept personnes ont été blessées et l'E403 a été laissée dans un état de dévastation avec quatre épaves automobiles et de nombreux débris.

La police n'a eu d'autre choix que de fermer complètement l'autoroute. Compte tenu de l'heure nocturne, les embouteillages ont été limités, mais il a fallu plusieurs heures avant que l'autoroute ne soit à nouveau dégagée





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