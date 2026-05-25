Sept villageois piégés dans une grotte inondée au Laos

Une centaine de personnes participent aux opérations de secours pour sauver les sept villageois laotiens piégés dans une grotte inondée dans la province de Xaysomboun, au nord-est de Vientiane, la capitale du Laos.

Sept villageois laotiens sont piégés dans une grotte inondée dans la province de Xaysomboun, au nord-est de Vientiane, la capitale du Laos . Les autorités locales et les riverains ont essayé d'évacuer l'eau de la grotte à l'aide de pompes, mais les équipes de secours n'ont pas encore réussi à atteindre le groupe.

Une centaine de personnes participent aux opérations sur place, dont deux sauveteurs thaïlandais et un expert finlandais basé dans la région. Les secouristes laotiens ont fait appel au soutien de leurs homologues et voisins thaïlandais pour obtenir notamment du matériel spécialisé afin de pouvoir localiser précisément les personnes prises au piège. La mission est difficile à cause de la pluie, qui a provoqué l'inondation de la grotte et bloqué la sortie du groupe.

Les garçons et leur entraîneur n'en étaient ressortis que 18 jours plus tard, au prix d'une mission qui avait tenu le monde en haleine, avec près de 10.000 volontaires locaux et étrangers mobilisés jour et nuit. Les secouristes espèrent que les sauveteurs thaïlandais et l'expert finlandais pourront les aider à localiser les sept villageois et les sortir de la grotte en toute sécurité.

La situation est préoccupante, car les secouristes n'ont pas encore réussi à atteindre le groupe et les conditions météorologiques sont difficiles à cause de la pluie. Les autorités locales et les riverains sont déterminés à sauver les sept villageois et à les ramener en toute sécurité à leur famille et à leur communauté





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