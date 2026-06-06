Series à découvrir : Virus du bonheur, thriller psychologique et comédie historique déjantée

Trois séries récentes aux genres très distincts sont passées en revue. La première, une série post-apocalyptique, imagine un virus qui rend les gens heureux et suit une autrice immunisée. La seconde est un thriller psychologique qui oppose une mère persuasive à la petite amie mystérieuse de son fils, avec une narration à deux points de vue. La troisième est une comédie historique scandaleuse sur la jeunesse de Catherine II de Russie, pleine d'humour absurde et de performances exubérantes. Chaque série est analysée pour ses qualités narratives, son développement de personnages et son impact sur le spectateur.

Dans un futur proche, la Terre est frappée par un mystérieux virus extrêmement contagieux. Le symptôme principal ? Rendre les êtres humains parfaitement heureux et épanouis.

Alors que la pandémie fait rage, les infectés réalisent qu'une autrice de romans de gare prénommée Carol Sturka semble immunisée contre le virus. L'humanité connectée et heureuse, à part douze personnes : contrairement à ce qu'on pourrait penser, cela fait peur. Dès les premières minutes, on est surpris et happé par cette situation catastrophe. Et on meurt d'envie de comprendre, tout comme le personnage principal Carol Sturka, interprété par Rhea Seehorn, qui possède un sale caractère et un esprit borné.

Pourtant, étonnamment, on s'attache vite. Peut-être grâce aux moments un peu plus contemplatifs, dont le scénariste Vince Gilligan avait déjà le secret dans Breaking Bad. Ensuite, une autre série intrigue : Laura ne manque de rien. Elle a une belle carrière, un mari aimant, Howard, et un fils qu'elle chérit, Daniel.

Cette vie en apparence parfaite s'effondre lorsque Daniel ramène à la maison une copine, Cherry, dont Laura est convaincue qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Voulant protéger son enfant, Laura fera tout pour prouver qu'elle a raison. À juste titre ? Cherry est-elle réellement mal intentionnée ?

Ou est-ce Laura qui est paranoïaque et possessive ? La vérité est une question de point de vue… et la copine cinglée. Pourtant, une fois qu'on a commencé à regarder ce thriller psychologique, il est difficile de s'arrêter. Les six épisodes de la mini-série se regardent d'une traite.

Pourquoi ? D'abord parce que chaque épisode alterne les points de vue de Cherry et de Laura, ce qui permet de maintenir une tension constante et de douter de la véracité des faits racontés par chacune. Ensuite parce que la mini-série mêle habilement jeux de pouvoir, secrets et manipulations. On a envie d'en savoir plus sur ce qui motive chaque personnage.

Enfin, parce que les acteurs sont remarquablement bons. Le tout forme une série vraiment addictive.

Enfin, une troisième production est évoquée : la relation amoureuse tumultueuse entre Catherine II et le tsar Peter de Holstein-Gottorp, qui se marient alors que la jeune fille n'a que seize ans… est à mourir de rire. Chaque scène devient une occasion de faire une blague encore plus absurde et grivoise que la précédente, et cela plaît. Elle Fanning est absolument charmante dans le rôle de la jeune et très naïve Catherine, bien vite désabusée.

C'est délicieux de la voir essayer de prendre le pouvoir par tous les moyens. Nicholas Hoult est de son côté hilarant en tsar égocentrique, narcissique et violent. Malgré tous ces défauts, il arrive quand même à faire ressentir de l'empathie pour son personnage : un vrai tour de force ! Et les personnages secondaires ne sont pas en reste, ils sont tous plus savoureux les uns que les autres.

Avec une mention spéciale pour la tante Elizabeth, qui est encore plus extravagante que tous les autres. Huzzah





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