Shakira électrise Rio de Janeiro avec un concert historique sous la pleine lune

La chanteuse colombienne Shakira a offert un spectacle inoubliable à Rio de Janeiro, marquant un moment clé dans l'ouverture du Brésil à la pop latine. Malgré un retard, son concert a attiré deux millions de personnes, confirmant son statut de star mondiale.

Sous une lune radieuse, une silhouette majestueuse, celle d'une louve, a émergé dans le ciel de Rio de Janeiro, tracée par des drones lumineux. Ce spectacle éphémère, quelques minutes avant le début du concert, a électrisé l'assistance, qui a répondu par des acclamations et des claquements d'éventails.

Le public, impatient, a exulté lorsque Shakira, vêtue d'une combinaison scintillante aux couleurs du Brésil, est enfin apparue sur la scène monumentale de 1.345 m², installée face au mythique Copacabana Palace. Malgré plus d'une heure de retard, l'attente a été récompensée par une explosion de joie collective. Deux millions de personnes étaient attendues pour ce concert, selon les organisateurs, confirmant l'ampleur de l'événement.

Ce rendez-vous musical, devenu incontournable, avait été inauguré en 2024 par Madonna, qui avait attiré 1,6 million de spectateurs, avant que Lady Gaga ne rassemble 2,1 millions d'admirateurs l'année suivante, d'après les chiffres de la mairie de Rio. Le Brésil, géant lusophone d'Amérique latine, a toujours cultivé une identité distincte, se questionnant même sur sa propre appartenance à la région.

Historiquement méfiant envers les musiques étrangères, notamment celles de ses voisins hispanophones, le pays s'ouvre désormais à la pop latine, qui conquiert désormais le monde entier. Shakira entretient une relation particulière avec le Brésil. La chanteuse colombienne, connue pour son déhanché emblématique, s'y est produite à de nombreuses reprises depuis 1996 et maîtrise parfaitement le portugais.

C'est à Rio qu'elle avait lancé, en février 2025, sa tournée mondiale intitulée 'Las mujeres ya no lloran' ('Les femmes ne pleurent plus'), en référence à son dernier album studio. Cet album, qui inclut le tube 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', évoque sa rupture sentimentale avec l'ancien footballeur espagnol Gerard Piqué. Le concert de Shakira à Rio marque ainsi un moment charnière, où la pop latine et la culture brésilienne se rencontrent dans une célébration musicale inoubliable





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