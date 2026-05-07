Shivon Zilis témoigne dans le conflit judiciaire opposant Elon Musk à OpenAI

Ancienne membre du conseil d'administration d'OpenAI, Shivon Zilis a clarifié sa relation avec Elon Musk et nié avoir espionné Sam Altman lors de son témoignage au tribunal.

Le paysage technologique mondial est actuellement secoué par un affrontement juridique d'une ampleur sans précédent, opposant Elon Musk , le magnat de Tesla et SpaceX, à Sam Altman , le visage public d'OpenAI.

Au cœur de ce litige se trouve une demande d'indemnisation colossale dépassant les 130 milliards de dollars. Pour comprendre l'origine de cette querelle, il faut remonter à 2015, année où Musk et Altman ont cofondé OpenAI en tant qu'organisation à but non lucratif, avec l'ambition noble de développer une intelligence artificielle bénéfique pour l'ensemble de l'humanité.

Cependant, après le départ de Musk en 2018, la structure a radicalement évolué. En 2019, Altman a transformé l'entreprise en une entité commerciale axée sur le profit, un pivot stratégique que Musk dénonce aujourd'hui devant les tribunaux, y voyant une trahison des principes fondateurs. Alors que le procès entre dans sa deuxième semaine, les témoignages commencent à révéler des détails troublants sur les relations internes de l'organisation.

C'est dans ce contexte tendu que Shivon Zilis, une figure clé ayant navigué entre les différentes entreprises de Musk, a été appelée à témoigner. Ayant débuté sa carrière chez Tesla avant de siéger au conseil d'administration d'OpenAI entre 2020 et 2023, et occupant aujourd'hui un poste chez Neuralink, Zilis se trouve à l'intersection de plusieurs mondes technologiques.

L'équipe juridique de Sam Altman a tenté de brosser un portrait sombre de son rôle, suggérant qu'elle aurait agi comme une informatrice, voire une espionne, pour le compte de Musk après son départ d'OpenAI. Zilis a fermement rejeté ces accusations, affirmant que son rôle était celui d'une médiatrice. Elle a expliqué que la communication entre Musk et la direction d'OpenAI était devenue extrêmement médiocre et difficile, et qu'elle avait simplement tenté de faciliter le dialogue pour apaiser les tensions.

Ce récit a été partiellement corroboré par Greg Brockman, un autre dirigeant d'OpenAI, qui a admis que l'organisation comptait sur Zilis pour gérer le conflit avec Elon Musk. Au-delà des enjeux corporatifs, le témoignage de Shivon Zilis a pris une tournure profondément personnelle, dévoilant les contours d'une vie privée entourée de secret. Zilis a révélé avoir rencontré Musk en 2016 alors qu'elle travaillait pour OpenAI.

Animée par un désir profond de devenir mère, elle a accepté une proposition inhabituelle de Musk, qui encourageait activement la natalité et lui a proposé de faire don de son sperme. De cette union non traditionnelle sont nés quatre enfants : les jumeaux Strider et Azure en 2021, leur fille Arcadia en 2024, et leur fils Seldon Lycurgus en 2025.

Zilis a précisé qu'un accord de confidentialité strict avait été établi dès le départ, Musk ne devant pas nécessairement jouer un rôle de père actif pour les premiers enfants. Cette volonté de discrétion explique pourquoi elle n'a jamais informé Sam Altman de la paternité de Musk concernant les jumeaux, un secret qui n'a été révélé qu'en 2022. Plus étonnant encore, Musk a lui-même admis la semaine précédente devant la cour qu'il cohabite actuellement avec Zilis.

L'entrelacement de ces liens familiaux secrets et de batailles juridiques pour des milliards de dollars illustre la complexité des dynamiques de pouvoir dans la Silicon Valley. Le témoignage de Zilis souligne non seulement la fragilité des alliances professionnelles mais aussi la manière dont les vies privées des dirigeants technologiques peuvent s'inviter dans l'arène judiciaire pour influencer la perception de leur crédibilité.

Alors que le procès se poursuit, la question de savoir si Zilis a réellement agi pour le bien d'OpenAI ou pour protéger les intérêts de Musk reste un point de friction majeur. Cette affaire dépasse le simple cadre financier pour devenir un symbole des tensions entre l'idéalisme du logiciel libre et la réalité brutale du capitalisme technologique moderne, où les secrets de famille et les secrets d'entreprise sont souvent indissociables





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