Shure Demise et Yemaneberhan Crippa triomphent au Marathon de Paris, une édition record

L'Éthiopienne Shure Demise établit un nouveau record féminin, tandis que l'Italien Yemaneberhan Crippa s'impose chez les hommes dans une édition du Marathon de Paris marquée par une participation record et des initiatives écologiques.

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour assister à un exploit retentissant. L'Éthiopienne Shure Demise a dominé la course avec une performance magistrale, bouclant les 42,195 kilomètres en 2 heures 18 minutes et 34 secondes. Cette performance exceptionnelle lui permet d'améliorer de plus d'une minute l'ancien record de l'épreuve, témoignant d'une préparation physique et mentale hors du commun.

Visiblement encore sous le choc de sa victoire et de ce nouveau record, elle confiait à l'AFP son incrédulité : « Je n’avais pas d’informations pendant la course concernant le record. Quand je suis arrivée et qu’on m’a donné la pancarte, j’ai compris. C’est incroyable ». Sa victoire illustre non seulement son talent exceptionnel, mais également le niveau élevé de la compétition et l'évolution constante de la course. La détermination et la persévérance de Shure Demise ont été récompensées par un exploit qui restera gravé dans les annales de la course. Dans le sillage de cette performance remarquable, deux autres athlètes, Misgane Alemayehu et Magdalyne Masai, ont également franchi la ligne d'arrivée en moins de 2 heures et 20 minutes, prouvant la qualité et la compétitivité de l'édition. Cette constellation de performances exceptionnelles souligne l'attrait croissant de la course et l'ascension constante des athlètes féminines sur la scène internationale. \Au-delà des performances sportives individuelles, l'édition de cette année a battu des records de participation, témoignant de l'engouement populaire pour la course. Plus de 60 000 coureurs se sont élancés sur le parcours parisien, un chiffre inédit pour l'épreuve. Parmi eux, une proportion significative de femmes, avec plus de 20 800 participantes, représentant un tiers de l'ensemble des coureurs. Cette augmentation constante de la participation féminine est une tendance encourageante qui reflète l'évolution de la pratique sportive et l'intérêt croissant des femmes pour le marathon. Une autre tendance notable est le nombre important de coureurs qui participaient à leur premier marathon, soit près de la moitié des inscrits. Cela souligne l'attrait grandissant de la course et la démocratisation de la discipline. Ces chiffres témoignent de la popularité croissante de la course, qui est devenue un événement majeur dans le calendrier sportif et un symbole de dépassement de soi et de solidarité. Le parcours parisien, réputé pour sa beauté et sa difficulté, a une fois de plus attiré des coureurs du monde entier, unis par la passion du sport et le défi de l'endurance. La présence d'un public nombreux et enthousiaste a contribué à créer une ambiance festive et motivante pour les participants.\La course masculine a offert un spectacle haletant, avec une bataille intense dans les derniers kilomètres. L'Italien Yemaneberhan Crippa a finalement pris l'avantage, s'imposant en 2 heures 05 minutes et 19 secondes, après une lutte acharnée avec ses concurrents. Le Français Emmanuel Roudolff-Levisse a réalisé une performance remarquable, terminant à la sixième place et signant son meilleur chrono personnel. Il a exprimé son optimisme quant à l'avenir, laissant entrevoir des ambitions pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. L'organisation de la course a également fait preuve d'innovation en adoptant des mesures éco-responsables. La suppression des bouteilles et gobelets jetables aux ravitaillements a encouragé les coureurs à utiliser leur propre système d'hydratation, une initiative saluée pour son impact positif sur l'environnement. Malgré ce changement important, l'organisation est restée fluide et efficace, démontrant la capacité de l'événement à s'adapter et à évoluer tout en préservant son esprit et son ambiance unique. Cette édition a été un succès sur tous les plans, célébrant le sport, l'engagement et le respect de l'environnement, contribuant ainsi à renforcer l'attractivité de la course et son impact positif sur la ville de Paris





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