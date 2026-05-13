Signature numérique qualifiée pour tout le monde en Belgique

Dès cet automne, les Belges pourront signer des documents numériquement via une signature sécurisée et légale à l`aide du portefeuille numérique MyGov.be. La signature électronique sera accessible à tous, sur ordinateur et smartphone.

Dès cet automne, les Belges pourront également signer des documents numériquement via le portefeuille numérique MyGov.be, annonce le cabinet de la ministre en charge du Numérique Vanessa Matz dans un communiqué.

Cette signature aura la même valeur juridique qu`une signature manuscrite sur papier. Un avant-projet de loi en ce sens a été approuvé mercredi en deuxième lecture par le Conseil des ministres. Ce texte est également porté par le ministre de l`Intérieur Bernard Quintin. Jusqu`à présent, il était déjà possible d`apposer une signature électronique qualifiée avec la carte d`identité électronique physique.

Cela nécessitait toutefois un lecteur de carte connecté à un ordinateur. L`intégration de la signature numérique dans l`application MyGov.be la rend donc accessible à un public beaucoup plus large, relève la ministre. Elle sera possible tant sur ordinateur que sur smartphone. Actuellement, environ 630.000 Belges utilisent déjà l`application MyGov.be, selon le cabinet Matz





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