Simulation d'accident aéroportuaire : test du plan d'urgence à l'aéroport

Une centaine de personnes ont participé à un exercice réaliste de crise aérienne, validant la coordination des secours et la réactivité du plan interne d'urgence.

Un branle-bas de combat s'est déclenché ce mardi après-midi dans les locaux de l' aéroport, juste à une centaine de mètres de la piste. La simulation mettait en scène un petit aéronef percutant une cabine haute tension, nécessitant une prise en charge immédiate des blessés et la sécurisation rapide de la zone environnante. Cet exercice visait à tester la capacité de réaction face à une menace impactant les opérations ou les infrastructures physiques et digitales.

Mécanisme du Plan Interne d'Urgence

Ce plan consiste à savoir réagir en cas de crise pour tout incident affectant le départ ou l'arrivée d'un avion. Il s'agit d'une obligation légale stricte qui doit être réalisée tous les deux ans par l'établissement. Au-delà de la conformité réglementaire, cette procédure sert à rassurer les passagers en démontrant la fiabilité de l'aéroport comme site sur lequel on peut compter en situation d'urgence.

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Réalisme et Mise en Scène de l'Exercice

Pour garantir un réalisme optimal, un silo à sable a été transformé en petit avion et les figurants, étudiants bénévoles, ont été maquillés pour l'occasion. L'exercice a comptabilisé une vingtaine de blessés et un mort simulé. Les passagers les plus touchés ont été déplacés sur des brancards, tandis que la priorité restait d'assurer l'accès des services de secours au plus près de l'incident pour évacuer rapidement les victimes.

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Coordination des Acteurs Institutionnels

L'exercice permettait de tester la réactivité de multiples services mobilisés simultanément. Les pompiers, la police, les équipes opérationnelles de l'aéroport, la Région wallonne et les pouvoirs locaux étaient tous présents sur place. Une centaine de personnes ont participé à cet exercice qui aura nécessité près d'un an de préparation minutieuse pour assurer une coordination fluide entre toutes les parties prenantes.

Résultats et Perspectives Opérationnelles

L'arrivée des secours a été jugée très rapide par les organisateurs, qui se disent très contents des résultats obtenus. Bien que l'exercice ait simulé une situation particulièrement dramatique, le Plan interne d'Urgence peut être actionné pour des incidents moins graves, tels que la présence de débris sur les pistes. Depuis janvier 2026, ce plan a été déclenché une dizaine de fois, confirmant son utilité opérationnelle régulière.