Sint-Truiden se portera partie civile si les bermes non entretenues ont causé un accident mortel

La ville de Sint-Truiden envisage de se constituer partie civile si l'enquête révèle que les bermes envahies par la végétation ont contribué à l'accident mortel d'un cycliste de 13 ans sur la Naamsesteenweg. La ville avait déjà alerté l'Agence des Routes et du Trafic (AWV) et la ministre Annick De Ridder sur la situation dangereuse due au manque de tonte.

La ville de Sint-Truiden a annoncé son intention de se constituer partie civile si l'enquête en cours établit un lien entre les bermes excessivement envahies par la végétation et le drame survenu sur la Naamsesteenweg, où un adolescent de 13 ans a perdu la vie alors qu'il circulait à vélo.

Cette décision intervient après que la municipalité a adressé à plusieurs reprises des courriers à l'Agence des Routes et du Trafic (AWV) et à la ministre compétente, Annick De Ridder, pour signaler les risques posés par le manque d'entretien des accotements. Le bourgmestre Ludwig Vandenhove (Vooruit) a souligné que la ville n'hésiterait pas à entreprendre des démarches judiciaires si les conclusions du parquet confirmaient que la végétation excessive a joué un rôle dans l'accident.

Il a rappelé que la ville avait déjà averti AWV à maintes reprises des dangers présents le long des routes régionales. Les plaintes concernant les bermes non tondues le long des routes régionales et des pistes cyclables se sont multipliées ces dernières semaines auprès des services communaux. Selon les informations communiquées à la ville, AWV ne dispose actuellement d'aucun entrepreneur pour effectuer les tontes sur ces tronçons, a indiqué l'échevin de la Gestion du patrimoine, Filip Moers (Vooruit).

Parmi les zones concernées figurent notamment les bermes de la Vliegveldlaan, de la Tongersesteenweg et de la Borgwormsesteenweg. Bien que nous comprenions les difficultés organisationnelles, cela ne doit pas conduire à des situations compromettant la sécurité et le confort des cyclistes. Lorsque nous constatons de tels faits, il est de notre devoir de réagir, a poursuivi Moers. Pour Sint-Truiden, l'entretien est essentiel car de nombreux habitants et visiteurs empruntent quotidiennement ces voies.

De plus en plus de citoyens se plaignent de l'état négligé des routes régionales sur notre territoire, a affirmé le bourgmestre Vandenhove. En outre, nos demandes d'information révèlent que les autorités flamandes n'auraient pas alloué un budget suffisant pour l'entretien. On sait quand ces bermes doivent être tondues, c'est la nature qui le dicte. Si personne n'est désigné pour le faire, c'est une mauvaise politique.

Cette situation est intolérable pour Vandenhove. On ne fait pas d'économies sur l'entretien ! Chaque niveau de pouvoir doit balayer devant sa porte. Nous prenons nos responsabilités pour les routes communales, il incombe à AWV de donner le bon exemple au niveau régional.

Ce n'est pas un hasard si un rapport de la Cour des comptes publié aujourd'hui relève des erreurs dans l'administration de la ministre De Ridder. Le conseil municipal de Sint-Truiden continuera à suivre la situation de près et a déjà contacté le cabinet de la ministre De Ridder. Il encourage également les habitants à signaler toute nuisance via l'application municipale ou par d'autres canaux. Du côté d'AWV, on reconnaît que la végétation dans les bermes de Sint-Truiden est haute.

Nous savons qu'elle est effectivement haute et luxuriante. Nous avons établi notre planification. L'objectif est de procéder à une tonte générale des routes régionales de Sint-Truiden cette semaine et la prochaine, a-t-on déclaré. Quelques exceptions sont à noter : les fossés ne seront traités qu'en septembre et octobre, après la chute des feuilles.

De plus, le long de l'Expresweg (N80), nous n'intervenons pas, sauf aux carrefours, où nous assurons la sécurité en fauchant une bande limitée jusqu'à ce que la sécurité soit garantie, a conclu AWV





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